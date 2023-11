Altman: Hluboká změna na trzích, některých společností se dotkne poměrně málo, o jiných platí opak

Doba velmi nízkých sazeb není jen přerušená, podle mého názoru skončila. Pro Bloomberg to řekl Roger Altman, který stojí v čele společnosti . K tomu se domnívá, že hodně investorů a podnikatelů teprve začíná chápat, k jak velké změně na straně sazeb a výnosů dluhopisů dochází.



Altman hovořil o tom, že posun směrem k vyšším sazbám se dotkne řady oblastí včetně alokace investičních fondů a investičních strategií. Za příklad uvedl fondy soukromého kapitálu, které pracují s vyšším zadlužením. Ty patří do skupiny, která bude popsanou změnou výrazně ovlivněna, protože náklady dluhu se znatelně zvyšují. Tyto fondy tak již nejsou schopny „zapáčit“ dluhem své investice tak jako před rokem či dvěma.



Firem se nové prostředí bude dotýkat různě, jedním z rozhodujících faktorů bude jejich schopnost samofinancování nebo naopak potřeba externích zdrojů kapitálu. Na jednom konci spektra tak podle experta stojí například , který si také půjčuje, ale vedle toho má vysokou zásobu hotovosti a na dluhové finance se tolik nespoléhá. Pak jsou ale společnosti jako Blackstone, které dluhové financování využívají ve větší míře. Dopad na ně bude tedy „dramatický“.



Altman odpovídal na dotaz, jak si může americké hospodářství vést stále tak dobře navzdory výraznému monetárnímu utažení. Podle něj ke zpomalení dojde, v tuto chvíli ale známky blízké recese patrné nejsou. Na ochlazení však ukazují některé indikátory a podle ekonoma index ekonomické aktivity používaný jeho společností „neukazuje na recesi, ale už hodně klesl.“ Letos by tak recese přijít neměla, o příštím roce si Altman není podle svých slov jistý.



Altman připomněl, že současné oživení začalo ve druhé polovině roku 2020 a i přes jeho délku se spotřeba zdá být stále silná. Mimo jiné na to ukazují i výsledky společností jako Walmart či . Ty vykazují „odolnost“ a to samé platí o amerických spotřebitelích jako celku. Na dotaz týkající se fiskálního vývoje ve Spojených státech pak ekonom odpověděl, že „pokud je něco skutečně neudržitelné, tak se to zastaví.“ K tomu dodal, že podle něj bude třeba tlaku trhů na to, aby se fiskální kurz americké vlády změnil, i když lepší by bylo, pokud by k tomu došlo bez krize.



Zdroj: Bloomberg