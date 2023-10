Moderní investování odkudkoli. V nové aplikaci Patria Finance najdete investiční tipy, zpravodajství Patria.cz i mobilní klíč. Starou appku Patria v listopadu vypne

Investiční tipy analytiků a zpravodajství Patria.cz v moderní a responzívní podobě. Přehledný náhled portfolia, oblíbených titulů i transakcí třeba v černém vzhledu nebo nové interaktivní grafy. Mobilní klíč, který u potvrzování obchodních pokynů nahrazuje SMS nebo kódy z klíčenky a samozřejmě FaceID. Nejen to nabídla nová mobilní obchodní aplikace od předního brokera Patria Finance ze skupiny ČSOB již na počátku letošního roku. Patria ji v průběhu roku rozsšířila například o sjednání atraktivních Pravidelných investic do ETF. Novou aplikaci snadno získají všichni, kdo již mají nebo si nově otevřou obchodní účet u Patria Finance. To lze zvládnout během několika minut a plně online. Původní aplikaci MobileTrader Patria brzy zcela vypne, stane se tak k 23. listopadu 2023.





Design nové aplikace dle moderních UX trendů zpříjemňuje, zrychluje a dále zpřehledňuje práci s ní. Uživatelé v aplikaci mohou zhlédnout stav svého portfolia, zobrazit si detail cenného papíru, sledovat oblíbené tituly včetně využití cenových alertů, provést měnovou konverzi a samozřejmě snadno zadat nákupní či prodejní pokyn. Pro cvičné obchody bez rizika je k dispozici také demoverze. Mobilním klíčem mohou klienti rychle a pohodlně autorizovat pokyny a další kroky v obchodní aplikaci WebTrader, minulostí se tak stávají autorizační SMS a kódy vygenerované klíčenkou. Standardem pro přihlášení je Face ID nebo otisk. Aplikaci můžete stahovat v App Store či Google Play pod názvem Patria Finance.

Responzívní zpravodajství Patria.cz

Smyslem digitálních inovací Patrie je učinit z investování běžnou a příjemnou součást každodenního života, zjednodušit jej a zrychlit. V dobách neklidu na trzích a nejednoznačných informací je o to zásadnější výbava důvěryhodnými informacemi i promyšlenou investiční inspirací. V mobilní aplikaci Patrie proto nově naleznete také investiční a ekonomické zpravodajství portálu Patria.cz. V responzívní podobě můžete procházet události a komentáře, horké zprávy, analýzy, názorové texty či videa. Investiční a ekonomické zpravodajství naleznete také členěné tematicky, věnované například akciím, ekonomice nebo měnám a sazbám. Zbrusu nové jsou v aplikaci interaktivní grafy a propracovanější investiční tipy analytiků.







Pravidelné investice do ETF

Ač aplikace funguje teprve od přelomu roku, již v průběhu letoška ji Patria Finance rozšířila o atraktivní Pravidelné investice. Díky takzvaným frakcím umožňujeme investovat od 500 Kč do burzovně obchodovaných fondů ETF a skrze ně třeba do amerických či evropských akcií nebo tematicky dividend, zelené energie, automatizace a robotiky či realit.

Původní aplikace MobileTrade skončí v listopadu

Už při spuštění nové aplikace jsme informovali, že život té původní jednou skončí. Již v průběhu srpna došlo k jejímu stažení z obchodů App Store a Google Play a k úplné deaktivaci aplikace dojde ve čtvrtek 23. 11. Po tomto datu se tedy do původní aplikace MobileTrader již nepřihlásíte.

Jak včas stáhnout novou appku Patria Finance

Novou mobilní aplikaci Patria Finance získáte na App Store nebo Google Play.

Následně je třeba ji "rozchodit", tedy aktivovat. Jak na to naleznete srozumitelně na následující grafice (pro zvětšení klikněte):

Budete potřebovat pomoci? Obraťte se standardní cestou na infolinku Patria Finance emailem nebo telefonicky.