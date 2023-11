Shell hlásí růst zisku a navyšuje zpětné odkupy akcií

Ropný major zrychluje tempo zpětného odkupu akcií ve chvíli, kdy zisk ve třetím čtvrtletí vzrostl díky kombinaci vyšších cen energií, silného obchodování s plynem a vyšších rafinérských marží. Výsledky společnosti, které odpovídaly očekáváním analytiků, završují smíšenou výsledkovou sezónu velkých ropných společností. Hlavní americké společnosti nedosáhly na odhady, zatímco jejich evropští kolegové si většinou vedli lépe, než se očekávalo.

"Společnost dosáhla dalšího čtvrtletí silných provozních a finančních výsledků," uvedl ve čtvrtečním prohlášení generální ředitel Wael Sawan. Celkové odkupy ve výši 6,5 miliardy dolarů ve druhém pololetí podle něj "výrazně převyšují" 5 miliard dolarů, které byly přislíbeny v červnu.

Akcie společnosti rostou po výsledcích na burze v Londýně o 2 %.

Upravený čistý zisk společnosti za období od července do září činil 6,22 miliardy USD, což je o 23 % více než v předchozím čtvrtletí, ale přibližně o třetinu méně než před rokem, uvádí se v prohlášení. Londýnský ropný a plynárenský gigant uvedl, že v následujících třech měsících odkoupí akcie v hodnotě 3,5 miliardy dolarů, což je nárůst oproti 3 miliardám dolarů v předchozím období.

To je v kontrastu se společností , která ponechala zpětný odkup na stejné úrovni poté, co zisk nesplnil očekávání. Banka ve středu snížila rating společnosti poté, co zpochybnila, zda dokáže udržet tempo zpětného odkupu ve čtvrtém čtvrtletí.

Výsledky společnosti jsou celkově dobré a zpětné odkupy "mírně převyšují očekávání trhu", uvedl ve svém komentáři analytik RBC Biraj Borkhataria. Výhled na objemy zkapalněného zemního plynu vypadají podle něj "v některých aspektech mírně měkce".

Společnost již ve třetím čtvrtletí vyzdvihla dobré výsledky v obchodování se zemním plynem, které kompenzovaly nižší těžbu. Celková produkce ropy a zemního plynu byla o 9 % nižší než v předchozích třech měsících, což odráželo vyšší úroveň plánované údržby v zařízení Prelude LNG v Austrálii a probíhající práce na aktivech v Trinidadu a Tobagu. Podle společnosti bude mít údržba v zařízení Prelude a nižší objemy z Egypta i nadále vliv na produkci LNG až do konce roku.

Ropné společnosti jsou v centru pozornosti poté, co se americké firmy Mobil a minulý měsíc dohodly na dvojici akvizicí v celkové hodnotě více než 100 miliard USD. Generální ředitelé společností , TotalEnergies a odmítli návrhy, že by měli následovat příkladu svých amerických rivalů.

Generální ředitel Shellu Sawan bude možná čelit podobným otázkám, až se později ve čtvrtek setká s analytiky, ačkoli již na červnovém setkání s analytiky řekl, že o velké akvizice nestojí.

Tváří v tvář inflaci a rostoucím nákladům v některých částech odvětví se držel na uzdě v oblasti kapitálových výdajů. Předpověděla celoroční výdaje v rozmezí 23 až 25 miliard dolarů, což je menší rozpětí než před třemi měsíci, kdy byly stanoveny na 23 až 26 miliard dolarů.

Zdroj: Bloomberg