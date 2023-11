Rozbřesk: Vypadá to, že Fed již má již v tomto cyklu hotovo: Odstartuje ČNB dnes cyklus snižování sazeb?

Americká centrální banka už podruhé v řadě ponechala oficiální úrokové sazby beze změny a naznačila, že v dalších krocích bude postupovat opatrně. Trh si tento vzkaz přebral tak, že Fed má v tomto cyklu z pohledu sazeb hotovo. Je to skutečně střízlivé vyhodnocení situace po právě proběhnutém zasedání FOMC?



Dost možná, že ano - o správnosti této hypotézy totiž svědčí několik fragmentů z tiskové konference šéfa Fedu Powella. Předně, z Powellových vyjádření je jasné, že americká centrální banka bere velmi seriózně na vědomí utažení finančních podmínek reprezentované nárůstem dlouhých úrokových sazeb v poslední době. Powell & spol. věří, že nedávný výprodej na trhu s americkými vládními dluhopisy bude mít jasně restriktivní implikace pro ekonomiku. Za druhé, šéf Fedu významně relativizoval zářijovou prognózu z níž vyplývalo, že většina členů si (stále) přeje ještě jedno zvýšení úrokových sazeb. Máme-li pak parafrázovat vyjádření Powella na toto téma, tak prognóza vyrobená v září během tří (následujících) měsíců “vyšumí”. A konečně, kromě všeobecné spokojenosti s postupným poklesem inflace vyjádřil Powell také velké uspokojení ze mzdového vývoje, který v jeho očích vypadá již daleko více konzistentní s dvouprocentním inflačním cílem (což je zajímavé v kontextu posledních mzdových dohod mezi odbory a americkými automobilkami).



Existuje tedy po výše uvedených větách vůbec šance, že by Fed v prosinci mohl ještě jednou sazby o 25 bazických bodů zvýšit? Asi ano, ale v našich očích je pravděpodobnost tohoto kroku opravdu velmi malá (v podstatě se lze ztotožnit s výnosovou křivkou, která ji aktuálně vidí na méně než 20 %). Podle našeho názoru budou totiž oficiální data z amerického trhu práce za měsíc říjen (zveřejněná již v pátek odpoledne) relativně slabá a to samé může platit i o dalších konjunkturálních číslech publikovaných do poloviny prosince. Pokud jde o inflaci, tak do prosince očekáváme v zásadě její další nepatrný pokles směrem k hodnotě 3,3 % (přičemž jádrová složka bude zřejmě stagnovat těsně nad úrovní 4 %). Taková konstelace nebude hovořit ve prospěch dalšího utažení měnové politiky Fedu a to dokonce ani případě, že dlouhé dolarové úrokové sazby významně poklesnou a zpět uvolní finanční podmínky v americké ekonomice.





*** TRHY ***



Koruna

Hlavní událostí dnešního dne na českých trzích bude zasedání ČNB, na kterém bude “ve hře” otázka prvního snížení úrokových sazeb. Předpokládáme, že centrální bankéři dostanou revidovanou prognózu, která bude ukazovat letos i příští rok na o něco slabší hospodářský růst. Celkové vyznění prognózy se asi výrazně nezmění a bude z ní pravděpodobně vyplývat doporučení začít s opatrným snižováním úrokových sazeb. Proč by tedy centrální bankéři měli ještě čekat?

V prosinci mohou podle nás mít k dispozici lepší představu o nejistém efektu lednového přecenění (ceny permanentek a předplatné) a budou mít v ruce detaily ohledně HDP za třetí kvartál včetně dynamiky mezd. Na druhou stranu, poslední slabé HDP a relativně holubičí Fed mohou podporovat argumenty pro listopadový start snižování úrokových sazeb.

Výsledek hlasování tak může být velmi těsný a náš základní scénář (první pokles sazeb o 50bps v prosinci) se nemusí vyplnit. I kdyby tomu tak bylo a ČNB se odhodlala k poklesu sazeb již dnes, první krok by byl velmi opatrný (-25bps) a náš odhad sazeb pro konec roku na 6,50 % by se s vysokou pravděpodobností neměnil.

Pokud ČNB ponechá skutečně sazby beze změny, měla by koruna na dnešní zasedání reagovat spíše opatrnými zisky.



Eurodolar

Velmi slabá americká data (ADP a ISM) a relativně holubičí vyznění večerního zasedání Fedu (viz úvod) poslaly eurodolar zpět na(d) úroveň 1,06. Před pátečními payrolls budou velmi důležité týdenní statistiky z amerického trhu práce zveřejněné dnes odpoledne. Další posun týdenních žádostí o podporu nad hranici 1,8 milionu by dolaru asi nepomohl.