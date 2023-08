Ropný gigant BP v duchu vývoje v sektoru vykázal 70% pokles zisku, přesto zvyšuje dividendu a oznamuje rychlý odkup akcií

Ropný velitel (British oil and gas company) v úterý oznámil téměř 70% meziroční pokles zisků ve druhém čtvrtletí kvůli slabším cenám fosilních paliv, což odráží trend pozorovaný v energetickém průmyslu u dalších společností.



Britská energetická společnost vykázala za druhé čtvrtletí očištěný zisk ve výši 2,6 miliardy USD. Analytici očekávali, že vykáže za druhé čtvrtletí zisk 3,5 miliardy dolarů, podle odhadů shromážděných společností Refinitiv.



Výsledek za druhé čtvrtletí kontrastuje se ziskem 4,96 miliardy dolarů zaznamenaným v prvních třech měsících roku a se ziskem 8,5 miliardy dolarů zaznamenaným ve druhém čtvrtletí roku 2022. uvedla, že zisky odrážely výrazně nižší realizované rafinérské marže, vyšší úroveň obratu a údržby a slabý výsledek obchodování s ropou.



Energetický gigant nicméně za druhé čtvrtletí zvýšil dividendu o 10 procent na 7,27 centů na kmenovou akcii. také uvedla, že během příštích tří měsíců odkoupí zpět své akcie za 1,5 miliardy dolarů.

"Velmi dobré čtvrtletí a to dalo představenstvu...důvěru oznámit program zpětného odkupu ve výši 1,5 miliardy dolarů za čtvrtletí a navíc jsme zvýšili dividendu o 10 %," řekl v úterý generální ředitel Bernard Looney pro CNBC "Squawk Box Europe". . „Celkově tedy děláme to, co jsme řekli, že budeme dělat, což je výkon při transformaci, a s výsledky jsme velmi spokojeni,“ dodal.



Ropným majorům se nepodařilo dosáhnout rekordních zisků vykázaných ve stejném období loňského roku kvůli slabším cenám komodit. Britský konkurent a francouzský ropný major TotalEnergies ve čtvrtek oznámily strmý pokles zisku ve druhém čtvrtletí, zatímco zisk americké společnosti Mobil ve druhém čtvrtletí meziročně klesl o 56 procent.



Pět největších ropných společností na Západě dosáhlo v roce 2022 společného zisku téměř 200 miliard dolarů, protože ceny ropy a plynu prudce vzrostly po rozsáhlé ruské invazi na Ukrajinu. vykázala za celý rok 2022 roční rekordní zisk ve výši 27,7 miliardy dolarů. Ceny ropy a plynu se však v první polovině letošního roku dostaly pod tlak, protože globální ekonomická nervozita převážila nad fundamenty nabídky a poptávky.



Akcie jsou meziročně zhruba o 1,7 procenta vyšší.



Zdroj: CNBC