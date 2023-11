Denichilo: Negativní sentiment vůči akciím menších firem je extrémní, i proto mohou být příležitostí

Nacházíme se v době, kdy jsou akcie malých společností pro investory absolutně nezajímavé? O tomto tématu hovořil na CNBC Stephen Denichilo z Federated Kaufmann, který spravuje fond zaměřený právě na tuto skupinu aktiv. Podle jeho názoru platí pravý opak. Malé akcie jsou totiž místem, „kde nyní vůbec nikdo není“ a mají za sebou extrémní propad návratnosti relativně k návratnosti akcií velkých společností. Právě to by ale podle experta mělo nahrávat jejich budoucí atraktivitě.



Investor uvedl, že od ledna roku 2020 u velkých firem rostly ceny akcií více než jejich ziskovost. Index Russell 2000, který se zaměřuje na menší společnosti, je nahoře pouze o 5 %, ale ziskovost tu podle experta vzrostla o 40 %. Přibližně 50 % společností v tomto indexu přitom od té doby oslabilo o více než 40 %. Následující graf porovnává návratnost akcií větších a menších společností od dna roku 2020:





Zdroj: CNBC



Investor dále sdělil, že 30 % malých firem se nyní obchoduje pod svou účetní hodnotou. Poměr cen akcií k jejich účetní hodnotě je tedy menší než jedna. Přitom ale celkově nejde o finančně slabé společnosti, protože například poměr dluhů k zisku EBITDA „je o něco lepší než u velkých firem“.



Denichilo podle svých slov netvrdí, že akcie menších firem jsou méně rizikové než u těch větších. V současnosti je ale v jejich cenách podle něj odraženo příliš negativního a může jít „pravděpodobně o místo, kde hledat příležitosti.“ K negativnímu vývoji pak podle experta momentálně přispívá i to, jak časem vzrostl podíl pasivního investování. Takový investiční přístup totiž vede k tomu, že pokud se nějaká skupina aktiv dostane mimo oblibu, tento efekt se časem násobí.



Podle experta dosáhl negativní sentiment vůči menším firmám takových rozměrů, že tyto akcie neklesají ve chvíli, kdy firmy oznámí zisky, ale už ve chvíli, kdy oznámí datum zveřejnění zisků. U řady z nich přitom dochází k růstu zisků a mají dobrý dlouhodobější výhled. Jsou to firmy, které mají potenciálně zajímavé a úspěšné produkty, ale pozornost Wall Street je nyní zaměřena na „předraženou automobilku“.



Zdroj: CNBC