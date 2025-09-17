Švédská Verisure plánuje největší evropské IPO za poslední roky, vybrat chce přes 3 miliardy eur

Výrobce bezpečnostních systémů Verisure oznámil, že plánuje získat přibližně 3,1 miliardy eur při své primární veřejné nabídce akcií ve Stockholmu. Jedná se o velmi očekávanou událost, která by mohla být největší takovou transakcí v Evropě za poslední tři roky.
Výnosy z nabídky mají dále posílit rozvahu společnosti a snížit její čisté zadlužení, uvedla firma ve středečním prohlášení. Nabídka bude zahrnovat nové akcie a 235 milionů eur bude získáno od dvou stávajících investorů – Alba Investments a Securholds Spain.
Verisure, podporovaná investiční společností Hellman & Friedman, by se mohla stát největší evropskou IPO od vstupu na burzu v roce 2022, kdy se vybralo více než devět miliard eur. Firma tak testuje zájem trhu pro další velké společnosti zvažující vstup na evropské burzy. Silná poptávka po akciích a úspěšné obchodování by mohly povzbudit další firmy podobné velikosti k vstupu na akciové trhy v regionu.
Verisure je považována za silného kandidáta na IPO díky svému odolnému modelu založenému na předplatném, vysoké předvídatelnosti opakovaných příjmů a působení v obranném sektoru. Společnost generuje stabilní peněžní toky od více než pěti milionů zákazníků v Evropě a Latinské Americe, což jí umožňuje dosahovat marží přes 40 procent na úrovni EBITDA, uvedl Stephane Kovatchev, seniorní kreditní analytik Bloomberg Intelligence.
Společnost byla založena v roce 1988 ve Švédsku a plánovaným IPO se vrací na domácí trh. Podnik vyvíjí monitorované bezpečnostní systémy pro domácnosti a malé firmy v Evropě a Latinské Americe. Mezi firemní produkty patří videodetektory a kamery, kouřové bariéry, nárazové senzory a chytré zámky.
Výnosy z plánovaného IPO by měly snížit čisté zadlužení – ukazatel poměru zisku k dluhu – na přibližně trojnásobek v době uvedení na burzu. Verisure uvedla, že nové prostředky budou použity na refinancování části stávajícího dluhu a na financování akvizice společnosti ADT Mexico.
Společnost je v současnosti hodnocena čtyři stupně pod investičním pásmem, ale ratingové agentury Moody’s a Standard & Poor’s jí přisuzují pozitivní výhled, což naznačuje možnost budoucího zvýšení ratingu.
Plánované snížení zadlužení „by mohlo podpořit výnosy jejích dluhopisů v nadcházejících čtvrtletích,“ uvedl Kovatchev v poznámce. Nedávno vydaná emise dluhopisů s platností do roku 2030 by mohla zaznamenat největší pokles výnosů, pokud budou výnosy z IPO použity na splacení dluhů s kratší splatností.
Společnost vykázala v loňském roce roční opakované příjmy ve výši přibližně 3,1 miliardy eur a upravený zisk před úroky a zdaněním ve výši 819 milionů eur za rok 2024, uvádí výroční zpráva. Nabídku vedou DNB Carnegie Investment Bank, a .
Zdroj: Bloomberg, zdroj foto: verisure.com