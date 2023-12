Důvěra investorů v německou ekonomiku se zlepšila víc, než se čekalo

Důvěra investorů a analytiků v ekonomiku Německa se v prosinci znovu zlepšila a překonala odhady. A to navzdory rozpočtové krizi, s kterou se teď Německo potýká. Ve své zprávě to dnes uvedl institut ZEW. Optimismu pomáhá očekávání, že Evropská centrální banka (ECB) v blízké době sníží úrokové sazby.



Index důvěry v prosinci vzrostl na 12,8 bodu z listopadových 9,8 bodu. Analytici v anketě agentury Reuters naopak odhadovali, že index klesne, a to na 8,8 bodu. Hodnocení současné hospodářské situace se tento měsíc také mírně zlepšilo, stouplo na minus 77,1 bodu z minus 79,8 bodu v předchozím měsíci.



"Navzdory současné rozpočtové krizi se hodnocení situace a ekonomická očekávání pro Německo opět mírně zlepšila," uvedl prezident ZEW Achim Wambach. "Je to způsobeno tím, že se zdvojnásobil podíl respondentů, kteří očekávají snížení úrokových sazeb ze strany ECB ve střednědobém horizontu," dodal.



Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Hrubý domácí produkt (HDP) Německa se ve třetím čtvrtletí proti předchozím třem měsícům snížil o 0,1 procenta, v meziročním srovnání pak ekonomika podle cenově a kalendářně očištěných údajů klesla o 0,4 procenta.



ECB se bude měnovou politikou v eurozóně zabývat ve čtvrtek. Základní úroková sazba je teď v zemích platících eurem na 4,50 procenta.