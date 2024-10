Boeing ve třetím čtvrtletí zečtyřnásobil ztrátu, čelí stávkám zaměstnanců

Americký výrobce letecké techniky ve třetím čtvrtletí hospodařil s čistou ztrátou 6,17 miliardy USD (144,35 miliardy Kč), což je téměř čtyřnásobek proti ztrátě 1,64 miliardy USD před rokem. Firma to uvedla v dnešním oznámení. se od 13. září potýká s rozsáhlou stávkou. Tržby činily 17,84 miliardy USD (417,3 miliardy Kč), což je zhruba o procento méně než před rokem. Akcie po výsledcích klesají v premarketu o 1 %.



Zaměstnanci , kteří na západním pobřeží Spojených států nyní stávkují, by dnes měli hlasovat o novém návrhu kolektivní smlouvy. Její přijetí by umožnilo stávku ukončit.



Generální ředitel Kelly Ortberg u příležitosti zveřejnění čtvrtletních výsledků hospodaření písemně oslovil zaměstnance. "Můj úkol je poměrně jednoduchý. Obrátit tuto velkou loď správným směrem a vrátit vedoucí postavení, které všichni známe a chceme," uvedl.



Zároveň vyjmenoval čtyři kroky, jak toho chce dosáhnout – zásadní změnu firemní kultury, stabilizaci podniku, zlepšení disciplíny při plnění závazků ohledně nových výrobních programů a "za čtvrté, při plnění prvních tří úkolů musíme vybudovat novou budoucnost společnosti Boeing".





Zhruba 33.000 zaměstnanců v USA stávkuje od září. Podle jednoho z odhadů stávka stojí firmu více než jednu miliardu USD měsíčně. Tento měsíc společnost oznámila, že zruší po celém světě zhruba 17.000 pracovních míst, což je asi deset procent její pracovní síly.



Podle aktuálního návrhu by mzdy zaměstnanců v příštích čtyřech letech stouply o 35 procent. O dohodě mají zaměstnanci hlasovat dnes. V zářijovém hlasování výraznou většinou odmítli dohodu, která by znamenala zvýšení mezd o 30 procent.



Stávka zastavila výrobu letadel 777, 767 a nejprodávanějšího letadla 737 MAX. Letadlo MAX je pro firmu důležitým zdrojem výnosů v době, kdy se potýká s nízkými maržemi v obranné divizi.



Boeing v červenci přistoupil na mimosoudní uznání viny v případu dvou tragických nehod letadel 737 MAX v letech 2018 a 2019. V rámci dohody zaplatí pokutu 243,6 milionu dolarů. Firma se také zavázala k investicím do programů bezpečnosti a kontroly kvality. Kvůli finančním problémům po nehodách zastavil výplatu dividend, které naposledy vyplatil v březnu 2020.

Zdroj: ČTK, Patria