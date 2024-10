Colt CZ Group ve zrychleném úpisu umisťuje 3,9 milionů kusů akcií po 575 korunách za akcii

Skupina Colt CZ Group SE oznámila dokončení zrychleného úpisu až 3.900.000 nových zaknihovaných akcií společnosti cestou zrychleného úpisu akcií do rukou vybraných profesionálních investorů. Skupina oznámila, že v rámci byl celkový počet prodávaných akcií stanoven na 3.900.000 ks a cena za jednu prodávanou akcii byla stanovena na 575 korun. S akciemi Colt CZ Group bylo dnes na pražské burze z důvodu pozastaveno obchodování, poslední cenou je 619 Kč/akcie.

Základní kapitál společnosti bude tvořen celkem 56.463.028 ks zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč. Společnost Česká zbrojovka Partners SE, většinový akcionář Společnosti, který se účasnil , si ponechá ve Společnosti podíl ve výši nejméně 51 %. Vypořádání prodeje Prodávaných akcií se očekává dne 18. října 2024.

„Společnost obdrží celý čistý výtěžek z a plánuje jej použít na posílení vlastního kapitálu Společnosti a na komplexní vypořádání transakce spočívající v akvizici 100 % akcií společnosti Sellier & Bellot a.s., na urychlení snížení zadlužení a na strategické investice,“ stojí v oznámení z dnešního večera.

Skupina oznámila zrychlený úpis (ABB) v pondělí 14. října večer s tím, že upsáno má být až 3,9 milionu kusů dalších zaknihovaných akcií, což představuje až 6,91 procenta celkového dosavadního počtu akcií společnosti. Dle agentury Bloomberg byl 14. říjen 2024 dnem zahájení úpisu, 15. říjen 2024 pak očekávaným dnem jeho uzavření a stanovení ceny. Očekáváným prvním dnem obchodování je 16. říjen a očekávaným prvním vypořádacím dnem (T+2) pak 18. říjen.

„Společnost obdrží celý čistý výtěžek z a plánuje jej použít na posílení vlastního kapitálu a na komplexní vypořádání transakce spočívající v akvizici 100 % akcií společnosti Sellier & Bellot a.s., na urychlení snížení zadlužení a na strategické investice a akvizice, jako jsou např.: a) další modernizace výrobních kapacit pro výrobu ručních palných zbraní a v neposlední řadě střeliva u výrobců Sellier & Bellot a.s. a saltech AG (získaných v posledních dvou letech) a b) akvizice výrobců produktů doplňujících portfolio produktů skupiny Colt CZ,“ specikovala společnost v okamžiku spuštění . Zároveň s tím také uvedla, co odpovídá výsledku: že ovládající společnost CZ Partners si hodlá udržet podíl ve výši nejméně 51 % a za tímto účelem se také zapojí do .