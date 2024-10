Mezinárodní měnový fond zlepšil svou prognózu pro ekonomiku ČR. Výhled růstu světové ekonomiky nemění, zlepšil jej USA a zhoršil eurozóně

Hrubý domácí produkt (HDP) České republiky se po loňském poklesu o 0,1 procenta v letošním roce o 1,1 procenta zvýší. Výhled růstu světové ekonomiky na letošní rok proti své předchozí prognóze ponechal MMF beze změn a předpokládá, že hrubý domácí produkt se zvýší o 3,2 procenta.

MMF ve svém podzimním výhledu světové ekonomiky zlepšil svou dubnovou prognózu pro českou ekonomiku, ve které na letošek předpovídal růst o 0,7 procenta. V příštím roce měnový fond očekává zvýšení tuzemského HDP o 2,3 procenta, zatímco v dubnu předpovídal dvouprocentní růst.



Výhled MMF pro letošní růst české ekonomiky je nyní v souladu se srpnovou prognózou českého ministerstva financí. Ohledně příštího roku je ministerstvo stále o trochu optimističtější, HDP se podle jeho srpnové prognózy zvýší o 2,7 procenta.



Česká republika v letošním roce podle nejnovějšího výhledu MMF vykáže nejslabší hospodářský růst ze všech zemí Visegrádské skupiny (V4). V Maďarsku se letos HDP zvýšit podle odhadu měnového fondu o 1,5 procenta, na Slovensku o 2,2 procenta a v Polsku dokonce o tři procenta.



V příštím roce by české hospodářství mělo růst rychleji než slovenská ekonomika, jejíž růst podle MMF zpomalí na 1,9 procenta. Nadále by však mělo Česko v hospodářském růstu zaostávat za Polskem i Maďarskem. V Polsku ekonomika podle MMF vykáže růst o 3,5 procenta a v Maďarsku o 2,9 procenta.



Měnový fond rovněž předpověděl, že meziroční růst spotřebitelských cen letos v České republice zpomalí na 2,3 procenta z loňských 10,7 procenta. Na příští rok pak fond počítá s poklesem inflace na dvě procenta, což je cílová úroveň České národní banky (ČNB).



Míra nezaměstnanosti se v České republice podle fondu v letošním roce zvýší na 2,8 procenta z loňských 2,6 procenta. Příští rok podle odhadu MMF klesne a dostane se na 2,5 procenta.

Vývoj HDP v zemích Visegrádské skupiny (V4): ZEMĚ 2023 2024* 2025* Česká republika -0,1 1,1 (0,7) 2,3 (2,0) Maďarsko -0,9 1,5 (2,2) 2,9 (3,3) Polsko 0,2 3,0 (3,1) 3,5 (3,5) Slovensko 1,6 2,2 (2,1) 1,9 (2,6)

MMF výhled růstu světové ekonomiky nemění, zlepšil jej USA a zhoršil eurozóně

Mezinárodní měnový fond (MMF) ponechal výhled růstu světové ekonomiky na letošní rok proti své předchozí prognóze beze změn a předpokládá, že hrubý domácí produkt (HDP) se zvýší o 3,2 procenta. Se stejným tempem hospodářského růstu počítá i v příštím roce, uvedl dnes ve svém podzimním výhledu. Fond zlepšil výhled růstu ekonomiky Spojených států, naopak zhoršil výhled pro eurozónu, zejména pro Německo.



Růst v letošním roce bude podle MMF stabilní, ale nevýrazný. Fond očekává, že globální inflace v letošním roce sestoupí na 5,8 procenta, zatímco loni v průměru činila 6,7 procenta. Na příští rok pak fond očekává další zvolnění inflace, a to na 4,3 procenta. Vyspělé ekonomiky se vrátí ke svým inflačním cílům dříve než rozvíjející se trhy a rozvojové ekonomiky.



Odhad růstu globální ekonomiky na příští rok je o desetinu procentního bodu horší, než MMF uváděl v červenci v aktualizaci jarního výhledu. Loni světová ekonomika vykázala růst o 3,3 procenta.



Výhled růstu ekonomiky Spojených států měnový fond proti červencovému výhledu zlepšil o dvě desetiny bodu na 2,8 procenta. Na příští rok počítá se zpomalením tempa růstu na 2,2 procenta, což je i tak o tři desetiny bodu více, než očekával v létě. Eurozóně pak měnový fond na letošek předpovídá růst o 0,8 procenta, o desetinu procentního bodu méně než v červencovém výhledu. Odhad na příští rok pak snížil o tři desetiny procentního bodu na 1,2 procenta.



Německo podle výhledu letos vykáže nulový růst, v příštím roce pak největší evropská ekonomika podle MMF vzroste o 0,8 procenta. Na letošek to znamená zhoršení výhledu o dvě desetiny procentního bodu a na příští rok dokonce o půl procentního bodu.



Výhled růstu čínské ekonomiky fond snížil proti červencové prognóze o dvě desetiny procentního bodu na 4,8 procenta, výhled růstu na příští rok ponechal beze změny na 4,5 procenta. V případě Indie měnový fond ponechal výhled na letošní i příští rok beze změny. Letos tam počítá s růstem o sedm procent a v příštím roce o 6,5 procenta.



Rusku, které už přes dva roky válčí s Ukrajinou, měnový fond na letošní rok předpovídá hospodářský růst o 3,6 procenta. To je o čtyři desetiny procentního bodu více, než odhadoval v červenci. Odhad růstu na příští rok měnový fond zhoršil na 1,3 procenta, což je o dvě desetiny procentního bodu méně, než předpovídal v červenci.