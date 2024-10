Babiš: Snažil bych se vykoupit ČEZ, menšinové akcionáře vyplatit z dividend

... a protože už jsou tu chytráci, kteří mi podsouvají, že je o mých volebních preferencích rozhodnuto, je nutné si trochu na to téma popovídat. Andrej Babiš má v tomto pravdu. 100% vlastnictví ČEZ v této době tj. před zásadními investicemi v energetice (jádro, útlum uhlí, nové plynovky, OZE, investice do distribuční soustavy) v současné EU, a při citlivosti spotřebitelů (daňových poplatníků a voličů), ekonomiky, průmyslu na ceny energií je to správný krok. Dokonce na tom stát do budoucna nesmírně vydělá. Nakonec toto jsem už říkal za vlády AB a konzistentně jsem s tím pokračoval i za vlády Fialy. Zlom nastal po té, co Francie (2022 a 2023) vykoupila menšinové akcionáře v největší energetice v EU a to FRA EdF. Stát dobrovolným výkupem nejdříve zvýšil svůj podíl z 83% na 97% a následně vytěsnil zbylé akcionáře. Andrej Babiš má pravdu i v tom, že menšinovým akcionářům ČEZ jde primárně o zisk, a jeho dlouhodobý výhled, odůvodněnou rentabilitu jakýchkoli investic. Jen samozřejmě neříká, že ČEZ a.s. je dle evropského i českého korporátního práva (i když v 70% vlastnictví státu) jen čistou soukromou společností a stát je jen akcionář. Jediná změna může nastat až s vlastnictvím 100%. Nic více, nic méně. Cokoli vztah představenstva soukromé ČEZ a.s. a vlády naruší, je postup v rozporu se Zákony této země. Dokonce je to tak, že představenstvo ČEZ je povinno ve všech věcech postupovat s péčí řádného hospodáře, a ve prospěch všech akcionářů a z tohoto pohledu i pro představenstvo ČEZ by jediným kritériem pro jejich investice, kroky měla být jen a pouze ziskovost. Nic jiného! Dnes představenstvo ČEZ nemůže ze Zákona řešit ani bezpečnost, ani jiné zájmy ČR, ani energetickou koncepci apod. Co je nejhorší? Tento krok měla dávno udělat vláda P. Fialy. Oni to udělat i chtěli. Jenže to se svým diletantským přístupem a nekompetencí zcela podělali. Chtěli to udělat skrze paskvil lexČEZ navzdory jasnému znění EU a české legislativy. Jak dopadli víme. Současná vláda místo aby vybrané peníze z WFT (když už existuje) použila tímto směrem a vydělala do budoucna Česku ovládnutím 100% ČEZ stovky miliard, tak WFT hanebně prožírá a ještě riskuje (riziko je velké), že spory o WFT v budoucnu prohraje. Při budoucích sporech o WFT, nutnosti pokročit se zablokovaným tendrem JEDU a nulovým pokrokem v energetice za této vlády (koncepce, investice atd.) je plán AB logický a nakonec AB proslaví! Petr Fiala to ve své hlouposti bohužel propásnul... (https://x.com/michalsnobr/status/1849009946173575420)

Kočičák