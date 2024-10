Akcie japonské firmy Tokyo Metro na burze debutovaly růstem o 45 procent

Akcie japonské dopravní společnosti Tokyo dnes na burze v Tokiu debutovaly růstem o 45 procent. Firma je jedním ze dvou provozovatelů tokijského metra a prodejem akcií získala 348,6 miliardy jenů (53,5 miliardy Kč), informují tiskové agentury. Primární veřejná nabídka akcií (IPO) tohoto podniku je v Japonsku největší za šest let.



Cena akcií pro vstup na burzu byla stanovena na horním konci předběžného cenového pásma 1100 až 1200 jenů. Trvalo asi hodinu, než byla stanovena zahajovací cena. Akcie nakonec uzavřely na 1739 jenech, přes den vykazovaly nárůst až o 47,3 procenta. Tržní kapitalizace podniku přesáhla bilion jenů (153 miliard Kč).



Tokyo je nejstarším provozovatelem metra v Asii a druhou největší železniční společností v Japonsku podle počtu přepravených cestujících, uvedla agentura Kjódó. V Tokiu je to největší provozovatel metra. Linky metra v metropoli provozuje také menší společnost Toei Subway.



Zájem o nákup akcií Tokyo projevili zejména drobní investoři, kteří hledají stabilitu a dividendy. Japonská vláda spolu s vládou metropolitní oblasti Tokia prodaly každá polovinu svého podílu - první držela 53,4 a druhá 46,6 procenta akcií. Akcie prodaly za 1200 jenů za kus.



Agentura Reuters uvedla, že zájem o nákup akcií firmy více než patnáctkrát převýšil počet nabízených akcií. Část, která byla vyhrazena drobným investorům, pak přilákala více než desetkrát více objednávek, než kolik bylo nabízených akcií. Pro drobné investory byly určeny skoro čtyři pětiny z celkového objemu primární nabídky.



Akcie vyhrazené japonským institucionálním investorům tvořily 1,5 procenta z celku, akcie vyhrazené zahraničním institucionálním investorům pak 20 procent z celku. Zájem u těch prvních převýšil nabídku dvacetkrát, u těch druhých třicetkrát.



Šéf divize finančních služeb japonské Monex Group Jesper Koll řekl, že nabídka akcií byla vřele přijata, protože Tokyo je podle něj "dojná kráva". Firma generuje stabilní peněžní toky a vyplácí vysokou dividendu, která by se mohla v budoucnu ještě zvýšit, vzhledem k tomu, že zájem o služby podniku je značný.



"Takže ať už jste pan Watanabe (drobný investor - pozn. ČTK), nebo ať už jste globální investor či institucionální investor, jsou to skvělé akcie, které můžete vlastnit," řekl Koll.



Historie tokijského metra sahá do roku 1920, kdy byla založena firma Tokyo Undergroud Railway Company. O sedm let později se otevřela první trasa metra mezi tokijskými čtvrtěmi Asakusa a Ueno. Samotná společnost Tokyo byla založena v roce 2004 a provozuje nyní devět linek metra. Loni v průměru přepravila 6,52 milionu cestujících denně, Toei Subway pak 2,85 milionu.