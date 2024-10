Gerber míní, že Tesla dělá kritickou chybu

Investor Ross Gerber hovořil na Schwab Network o tom, že dělá kritickou chybu. Podle něj se totiž firma odklání od svého jádrového byznysu, kterým jsou elektromobily, a zaměřuje se na robotaxíky, ve kterých je ale už nyní znát silná konkurence a je od jejich plného rozjetí vzdálena ještě několik let. Elektromobily přitom nyní přestavují naprostou většinu jejích příjmů a mohly by generovat zajímavé zisky.



Investor hovořil o tom, že Waymo již reálně poskytuje služby robotaxíků, k tomu se mu moc nelíbí nová verze autonomního řízení v Cybertrucku. Ta podle něj funguje hůř, „než když se nějaký patnáctiletý učí řídit.“ „Buď to funguje, nebo to nefunguje. U Waymo to funguje, zavoláte si její taxík a jedete. U Tesly to nefunguje, zapnete autonomní řízení a musíte často zasahovat,“ dodal Gerber.



Investor má teorii, podle které se už nechce tolik věnovat výrobě a prodeji „obyčejných“ elektromobilů, protože „Elon odradil velkou část své klientské báze svými politickými prohlášeními“. K tomu Gerber dodal, že nemá žádný problém s tím, že je aktivní v oblasti robotů a dalších oblastí. Míní však, že by měla největší část své pozornosti věnovat elektromobilům. Zde pak hraje důležitou roli i vývoj levnějších a nových modelů, které by včas přicházely na trh. Ostatní aktivity jsou druhem „sázek“ a některé z nich nebudou reálně naplněny ještě řadu let.



Vozy společnosti Waymo jsou podle investora v Los Angeles již běžnou realitou na silnicích. přitom hovoří o tom, že její autonomní taxíky by měly být na silnicích ke konci roku 2026. „Znám tuhle firmu lépe než kdokoliv jiný. A vím, že když hovoří o nějakému termínu, zpozdí se vždy o dva až tři roky,“ dodal k tomu Gerber. Podle něj je tak reálné, že robotaxíky od Tesly vyjedou do ulic v roce 2028.



Pochybná by také podle experta byla strategie, kdy by se snažila prodávat roboty domácnostem. On sám by podle svých slov doma žádného robota nikdy nechtěl. Něco jiného by ale byl prodej robotů společnostem, například v oblasti těžby či dopravy. K elektromobilům pak na konci rozhovoru ještě uvedl, že „Tesla prodává své vozy demokratům“ a z tohoto pohledu je Musk „antimarketingový“.



Čekat se pak podle experta dá to, že firma bude muset v následujících čtvrtletích přijít s dalšími diskonty, aby podpořila prodeje elektromobilů. Změnit by se to mohlo, pokud by přišla s nějakým novým vozem, který byl hodně atraktivní pro širší veřejnost. Cybertruck takovou roli neplní, „je příliš originální.“



Zdroj: Schwab Network