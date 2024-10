Musk po skvělých číslech Tesly slíbil, že z ní udělá nejhodnotnější společnost světa. Akcie +12 %

Tržní hodnota americké automobilky vzrostla o 80 miliard dolarů poté, co výrobce elektromobilů vykázal nejvyšší čtvrtletní zisk za více než rok a vydal optimistické prognózy pro rok 2025. Výsledky za třetí čtvrtletí podpořily prodeje vozu Cybertruck, který poprvé vykázal zisk, podnikání v oblasti skladování energie a nárůst příjmů z prodeje daňových kreditů, za které ostatní výrobci automobilů platí kvůli splnění emisních pravidel. Akcie společnosti na výsledky reagovaly v poobchodní fázi růstem o 12 %

Růst akcie však podpořily také naděje do budoucna: Elon Musk strávil dlouhou část středečního hovoru k výsledkům monologem, ve kterém sliboval, že z Tesly udělá nejhodnotnější společnost na světě, počínaje 20% až 30% růstem dodávek v příštím roce.

Musk, který je známý tím, že nedodržuje příliš optimistické termíny, uvedl, že chce příští rok oficiálně zavést sdílení jízd v Texasu a Kalifornii. Ačkoli by jízda na veřejných komunikacích vyžadovala schválení regulačních orgánů, Muskovy komentáře poslaly akcie konkurenčních společností Uber a Lyft dolů.

Musk rovněž uvedl, že robotické taxi, které nazývá Cybercab, dosáhne sériové výroby v roce 2026 a že společnost usiluje o výrobu nejméně 2 milionů kusů – a „eventuálně možná 4 milionů“. „Investoři, kteří dnes ve výsledcích hledali nějaká pozitiva, dostali lepší než očekávaný zisk a výhled na růst dodávek,“ komentoval zveřejnění výsledků Gene Munster, řídící partner společnosti Deepwater Asset Management. „Dlouhodobí investoři pak dostali zlatou mrkev.“

Musk také uvedl, že je na dobré cestě uvést příští rok na trh cenově dostupné modely, ale vyvrátil dlouholeté očekávání některých investorů, že společnost uvede na trh elektromobil, který bude konkurovat masově prodávaným automobilům, jako je Corolla. Místo toho Musk uvedl, že výrobce elektromobilů se soustředí na svůj autonomní vůz Cybercab, jehož cena podle něj bude začínat na 30 000 dolarech. Běžný elektromobil za 25 000 dolarů by byl „zbytečný“, řekl Musk s tím, že všechny vyráběné vozy budou mít autonomní schopnosti.

Miliardář také využil hovoru k výsledkům své jediné veřejně obchodované společnosti k tomu, aby se pochlubil, co by udělal s potenciální prací v Trumpově administrativě, pokud by se bývalý prezident vrátil do Bílého domu. Musk sice Trumpa nezmínil jménem, ale uvedl roli „oddělení vládní efektivity“, kterou republikánský prezidentský kandidát začal pro generálního ředitele Tesly skloňovat poté, co Musk na jeho kampaň nasměroval více než 75 milionů dolarů. Pokud bude jmenován, Musk uvedl, že by vytvořil cestu pro federální schvalování autonomních vozidel namísto mozaiky státních předpisů, které existují nyní.

Automobilka předpokládala „mírný růst“ dodávek vozidel za celý rok. To bude vyžadovat rekordní čtvrté čtvrtletí, aby se překonal propad, který zaznamenala v první polovině roku. dále uvedla, že Cybertruck, který poprvé dodala koncem loňského roku, byl podpořen navýšením výroby. Společnost neuvedla, kolik vozů prodala, ale podle dat ze svolávacích akcí jich v USA dodala nejméně 27 000.

Seth Goldstein, analytik společnosti Morningstar, uvedl, že těží z vyšších objemů a stabilnějších cen. „Ceny se stabilizují a jednotkové náklady klesají,“ řekl v rozhovoru.

Za třetí čtvrtletí vykázala upravený zisk ve výši 72 centů na akcii, čímž překonala průměrný odhad analytiků a přerušila čtyři po sobě jdoucí čtvrtletí, kdy tento ukazatel nesplnil očekávání. Hrubá marže společnosti ve třetím čtvrtletí v automobilovém průmyslu bez započtení příjmů z prodeje daňových kreditů dosáhla 17,1 %, čímž překonala odhady analytiků a vzrostla oproti předchozímu čtvrtletí, kdy činila 14,6 %.

Silná výsledková zpráva společnosti přišla necelé dva týdny po okázalé akci věnované novému robotaxi společnosti, která mnohé investory zklamala.

Garrett Nelson, analytik společnosti CFRA Research, uvedl, že investoři měli pro toto čtvrtletí nízkou laťku a zpochybnil, zda dokáže udržet úroveň ziskovosti. „Po čtyřech po sobě jdoucích nesplněných výsledcích hospodaření a dni Robotaxi, kdy investoři měli více otázek než odpovědí, byla očekávání při zveřejnění nízká,“ uvedl Nelson ve zprávě pro klienty.

uvedla, že zvýšená ziskovost byla způsobena vyšším objemem dodávek a také prudce rostoucím prodejem regulačních kreditů dalším výrobcům automobilů, kteří potřebují pomoci splnit své emisní požadavky. Příjmy z regulačních kreditů dosáhly za tři měsíce do 30. září 739 milionů dolarů, což je rekordní hodnota za dané období, ale nižší než 890 milionů dolarů, které získala ve druhém čtvrtletí.

Společnost si také připsala příjmy z podnikání v oblasti energetiky. letos již zprovoznila více úložných kapacit než za celý rok 2023, včetně 6,9 gigawatthodin úložišť v tomto čtvrtletí.

Společnost také rozšiřuje svou nabíjecí síť poté, co na začátku letošního roku došlo k prominentnímu propuštění velké části jejího týmu zabývajícího se dobíjením. Ve třetím čtvrtletí společnost přidala 2 800 nových stojanů, což představuje 22% nárůst oproti předchozímu roku.

K robotaxi, vozidlu bez ovládacích prvků, jako jsou pedály nebo volant, společnost uvedla, že bude používat novou techniku výroby, která se od tradiční výrobní linky liší tím, že se díly montují současně na vyhrazených místech a teprve na konci se vše spojí dohromady.

Musk uvedl, že očekává autonomní verze i svých dalších vozidel: „Není třeba čekat na robotaxi nebo Cybercab, abychom zažili plnou autonomii. Očekáváme, že toho dosáhneme s naší stávající řadou vozidel.“

Musk také utrousil narážku na letecké taxíky, když se ho ptali na pomalý vývoj slibovaného modelu Roadster. Generální ředitel uvedl, že se v rámci svých cílů v oblasti udržitelnosti nadále zaměřuje nejprve na vozidla pro masový trh, ale naznačil, že jeho společnost je „blízko dokončení návrhu“ tohoto vozidla. Dodal, že Peter Thiel - Muskův miliardářský přítel - si posteskl nad nedostatkem létajících aut, na což Musk odvětil: „Uvidíme“.

Zdroj: Bloomberg, Patria