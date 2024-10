Akcie polského řetězce Žabka na burze debutovaly růstem o devět procent

Akcie polského řetězce se smíšeným zbožím Žabka první den obchodování na burze zpevnily až o devět procent. V Polsku je to největší primárních veřejná nabídka akcií (IPO) od roku 2020, kdy se začalo obchodovat s akciemi internetového prodejce Allegro. V historii varšavské burzy je to pak čtvrté největší IPO.



Společnost stanovila cenu primární veřejné nabídky na 21,50 zlotého za akcii, což nabídku ohodnocuje na 6,45 miliardy zlotých (zhruba 38 miliard Kč). Akcie se dopoledne dostaly až na 23,44 zlotého.



Po začátku obchodování na varšavské burze tržní kapitalizace skupiny Žabka vzrostla na 23 miliard zlotých. To firmu řadí na 16. místo mezi podniky, s jejichž akciemi se v polském hlavním městě obchoduje.



Primární veřejná nabídka akcií Žabky je zatím čtvrtou největší nabídkou akcií v Evropě v tomto roce hned po nabídkách španělské kosmetické skupiny Puig, švýcarské skupiny Galderma a hlavního akcionáře Žabky, firmy CVC Capital Partners. Posledně jmenovaná společnost, která je fondem soukromého kapitálu, si v Žabce i po IPO udrží zhruba 40procentní podíl.



Společnost Žabka vznikla v roce 1998 a patří k nejznámějším polským značkám s více než 10.500 prodejnami provozovanými ve formě franšíz. Téměř 2000 menších obchodů Žabky pro rychlé nákupy koupila i se značkou v roce 2007 investiční skupina Penta a rozšířila je do České republiky. Penta v roce 2011 Žabku za 400 milionů eur prodala a podnik přešel pod společnost Mid Europa Partners. Fond CVC síť odkoupil v roce 2017, a to za 1,1 miliardy eur. Česká síť prodejen Žabka je nyní součástí skupiny Tesco.