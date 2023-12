Aktivismus investorů je na vzestupu, patrný je u jedné ze šesti obchodovaných firem

Na CNBC poukazují na aktivismus akcionářů v amerických obchodovaných společnostech. totiž tvrdí, že jedna z každých šesti firem zahrnutých v indexu S&P 500 má nyní aktivistického akcionáře. Tedy takového, který se snaží prosadit změny v chodu a vedení společnosti. I když CNBC dodává, že někteří z nich jsou skutečně aktivní, jiní zatím jen „číhají“.



CNBC ukazuje v souvislosti s tématem aktivismu i následující graf, který ukazuje počet „aktivistických kampaní“ v jednotlivých letech. K určitému útlumu došlo v roce 2020 a 2021, ale poté se čísla opět zvedla na vyšší úrovně:





Zdroj: CNBC



Podle CNBC bude aktivismus opět na vzestupu kvůli lepšímu makroekonomickému prostředí, vysoké zásobě hotovosti v rozvahách řady firem a také jejich nižšímu čistému zadlužení. Stále více firem je také otevřeno tomu, aby aktivisté jmenovali do představenstev své zástupce. CNBC na základě informací od divize , která se zabývá „obranou před aktivismem“, také uvedla, že v roce 2024 by měl aktivismus růst zejména v Japonsku a Evropě. Mimo jiné by měl tlačit na fúze a akvizice, ale také na prodeje některých divizí a dceřiných společností.



Podle CNBC lepší makroekonomické prostředí pomáhá růstu aktivismu tím, že snižuje pravděpodobnost neúspěchu a nízké návratnosti této investiční strategie. K tomu dodali, že u některých firem je přítomnost aktivistického investora vnímána jako plus, někde tomu ale může být naopak a aktivismus je vnímán jako něco, co hlavně odvádí pozornost managementu od důležitých věcí.



O aktivismu hovořil před časem na Bloombergu Greg Taxin ze společnosti Spotlight Advisors. Podle něj jde o činnost, která je velmi důležitá a pomáhá k tomu, aby v ekonomice byl dobře alokován kapitál a firmy byly dobře vedeny. U většiny z nich tomu tak podle experta je i bez aktivismu, ale objevují se případy, kdy zájmy vedení nemusí být v souladu se zájmy akcionářů a firmy, vedení nemusí mít ty správné předpoklady a podobně. A pak je namístě, aby zafungoval aktivistický investor, který funguje jako určitá pojistka a také přináší nové myšlenky a návrhy.



Taxin rovněž hovořil o tom, že aktivismus vytvořil v posledních letech celé nové odvětví, které se zabývá poradenstvím firmám, jichž se aktivismus dotýká. Podle experta jde často o náročné situace a není tak překvapivé, že společnosti vyhledávají radu od těch, kteří se v nich vyznají. Spory v této oblasti přitom mohou končit různě. Třeba v případě společnosti Disney podle experta nakonec vyhráli všichni, jindy tomu ale může být jinak.



