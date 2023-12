Proč největší evropský správce aktiv shortuje libru? Za vše může rychlejší než očekávaná dezinflace

Největší evropský správce aktiv shortuje libru v přesvědčení, že Bank of England začne v první polovině roku 2024 snižovat úrokové sazby.

Amundi SA předpokládá, že britská měna se vůči dolaru propadne o více než 4 %, protože inflace zpomalí a ekonomika ukáže na sobě bolestivé důsledky zpřísňování politiky, uvedl Federico Cesarini, vedoucí oddělení rozvinutých měn v Amundi Investment Institute, výzkumné složce společnosti pro správu aktiv.

"Očekáváme, že se libra propadne," řekl Cesarini.

BoE minulý týden trvala na tom, že v boji proti inflaci má před sebou ještě dlouhou cestu, a varovala, že možná dokonce znovu zvýší sazby. Libra v posledních několika týdnech rostla díky očekávání, že centrální banka bude snižovat sazby méně agresivně než její hlavní konkurenti, přičemž čisté dlouhé pozice v této měně byly podle týdenních údajů CFTC nejvyšší za téměř tři měsíce.

To bylo předtím, než středeční údaje ukázaly, že inflace minulý měsíc zpomalila více, než se předpokládalo, což snížilo část zisků měny.

Zdroj: Bloomberg

"Domníváme se, že současná lepší výkonnost naprosto neodpovídá obavám z recese," uvedl Cesarini s tím, že ekonomika se po říjnovém poklesu hrubého domácího produktu zřejmě dočká dalšího čtvrtletí stagnace.

Amundi podle průzkumu agentury Bloomberg očekává, že měna v prvním čtvrtletí klesne až na 1,21 USD, zatímco tento měsíc dosáhla maxima téměř 1,28 USD a analytici předpovídali 1,25 USD do konce března. V případě oživení měna posílí na 1,24 USD do poloviny roku, tedy přibližně v době, kdy Cesarini očekává, že Fed začne snižovat sazby, a na 1,29 USD do konce roku 2024.

Cesarini uvedl, že přenastavení mnoha britských hypoték na desítky let na vysoké úrokové sazby pravděpodobně způsobí další finanční bolest, která zatíží poptávku a v konečném důsledku i růst. Další oslabení ekonomiky by podle něj do května dostatečně snížilo inflaci, což by BoE připravilo půdu pro první snížení sazeb v tomto měsíci.

"Musíme si připomenout, že to nejhorší jsme pro britskou ekonomiku zatím neviděli," řekl Cesarini a dodal, že očekává, že BoE příští rok sníží sazby o 125 bazických bodů. Trhy počítají se snížením sazeb o zhruba 140 bazických bodů do prosince příštího roku.

Zdroj: Bloomberg