Jsou trhy odtržené od ekonomiky?

Dnes se podíváme na jeden obrázek, který by prý měl říkat, že akciové trhy jsou odtrženy od ekonomiky. Trochu ale může připomínat hry typu „co na obrázku chybí“. A pokud onu chybějící proměnnou dodáme, závěr už vyznívá trochu jinak.



Americké akcie v indexu SPX jsou od roku 2007 více než 230 % v plusu, ale hrubý domácí produkt tam vzrostl jen o 37 % a tržby obchodovaných firem o 90 % - viz následující graf. Ten to vše komentuje nadpisem tvrdícím, že trhy se odtrhly od ekonomiky. Podobně může pak samozřejmě vyznívat třeba poměr kapitalizace trhu k produktu, který je údajně oblíbeným valuačním nástrojem pana Buffetta. Ale trochu o tom pochybují a to z důvodů níže uvedených. Tedy z důvodů, z kterých je i tento a jemu podobné grafy trochu zavádějící.





Zdroj: X



Vezměme následující: V roce 2007 dosahovaly zisky na akcii v indexu SPX asi 85 dolarů, pro letošní rok se čeká asi 220 dolarů. Tržby na akcii dosahovaly v roce 2007 asi 100 dolarů, nyní je to asi 1900 dolarů. Marže se tedy zvýšily z 8,5 % na 11,5 % a zisky tudíž rostly ne o cca 90 % jako tržby, ale o 175 %. To už je číslo, které se mnohem více blíží onomu posílení trhu o 230 % a jde tudíž o onu chybějící proměnnou zmíněnou v úvodu. A zbytek je dán dnešními vyššími valuacemi – vyšším poměrem cen k ziskům PE.



Pokud bychom tedy uvažovali o nějakém odtržení trhů od ekonomiky, má to z mého pohledu smysl na dvou úrovních:



1 . Odtrhly se tímto způsobem nějak valuace, tedy poměry cen k ziskům? Tj., byly v roce 2007 nějak rozumnější s ohledem na situaci v ekonomice než dnes?



2 . Odtrhly se od vývoje v ekonomice zisky?



Obojímu se zde často věnuji, takže jen v kostce: Valuace jsou dány poměrem požadované návratnosti k očekávanému růstu. Výnosy dlouhodobějších dluhopisů jsou nyní na podobné úrovni, jako v roce 2007. A jelikož jsou dnes valuace vyšší, znamená to jediné: Výše jsou dnes růstová očekávání a/nebo jsou níže rizikové prémie. Pro více viz třeba mé dvě poslední úvahy, které srovnávají valuace a situaci v USA a ve zbytku světa.



Mohou být od ekonomiky nějak „odtržené“ zisky (obchodovaných) firem? Tady už hodně záleží na tom, co bychom považovali za odtrženost. Ukážu v této souvislosti následující graf od Liz Ann Sonders ze Schwabu. Ukazuje poměr korporátních zisků k hrubému národnímu produktu v USA. Poměr je daleko průměru od sedmdesátých let, ale cca na standardu období po finanční krizi.





Zdroj: X



Z velmi dlouhodobého hlediska se tedy podíl zisků na produktu pohybuje hodně vysoko. Bude fungovat nějaké vracení se k průměru (ale potom k jakému)? To je téma týkající se mimo jiné situace na trhu práce, vztahu firem k zaměstnancům, vlivu nových technologií, deglobalizace… Vybruslit z toho všeho nějakým rychlým závěrem je i zde příliš zjednodušené. Ale je zajímavé, že slovo „trh“ u nás nějak s trháním souviset možná bude.