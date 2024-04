EDF a KHNP do úterý dají nabídky v jaderném tendru, stát zjistí cenu více bloků

Stát už v příštích dnech zjistí, na kolik vyjde výstavba více jaderných bloků v Česku. V úterý vyprší termín na podání závazných nabídek na jejich vybudování, zájem mají francouzská EDF a korejská KHNP. Obě firmy už potvrdily, že nabídky podají. Polostátní společnost , která má tendr na starosti, následně nabídky zanalyzuje a v červnu by je měla předat vládě. Ta by pak měla rozhodnout, kdo bude vítězem tendru a zároveň kolik bloků by se v budoucnu mělo v České republice celkově postavit. První z nich by měl podle současných plánů stát do roku 2036.



K podání závazných nabídek na více reaktorů vláda vyzvala EDF a KHNP na konci letošního ledna. Rozhodla tak po analýze prvních nabídek na stavbu jednoho reaktoru v Dukovanech, jejich součástí byly i nezávazné opce na další bloky. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) nezávazné nabídky uchazečů na stavbu více reaktorů vycházely až o 25 procent výhodněji než stavba pouze jednoho bloku. Nabízené ceny neuvedl. Z trojice uchazečů o jaderný tendr naopak vypadla severoamerická firma Westinghouse, která podle kabinetu nesplnila podmínky původního tendru.



Termín pro podání rozšířených závazných nabídek byl původně stanoven na 15. dubna. Po žádosti EDF však byl nakonec posunut na konec dubna. V souvislosti s novým termínem obě oslovené firmy potvrdily, že svou nabídku podají.



S výstavbou více bloků počítají i strategické dokumenty vlády k energetice. Dva nové boky by podle nich mohly vzniknout v Dukovanech a dva v Temelíně.



Projekt nového reaktoru by měl být největší investicí Česka v novodobé historii, podle dřívějších prohlášení vlády i má jeden nový reaktor stát asi 160 miliard Kč v cenách z roku 2020. Nabízené ceny v prvotních nabídkách zástupci vlády odmítli komentovat. Někteří ekonomové v lednu odhadovali, že stavba čtyř reaktorů by mohla vyjít až na dva biliony korun.



Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech na Třebíčsku. Vedle nových klasických reaktorů připravuje také stavbu malých modulárních reaktorů. První z nich by měl vzniknout v Temelíně.