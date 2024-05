Rozhodli se investoři, že dnešní inflační report dopadne dobře?

Každý důležitý bod v kalendáři je přirozeně předmětem spekulací a v případě dnešního amerického inflačního reportu to vypadá, že převládají spekulace pozitivním směrem. Výnosy dluhopisů pokračují směrem dolů, Wall Street se včera nakonec slušně zvedla a růstem zhruba do půl procenta navazují hlavní evropské burzy. Dolar zůstává pod tlakem, ačkoli dnes proti euru oslabuje jen lehce, na 1,0830.

Pozitivní sentiment snižuje laťku pro výsledek inflace, který by investoři vzali jako dostatečně dobrý a rozjeli novou vlnu nákupů. Můžeme tedy jen zopakovat, že by podle nás stačilo dosáhnout konsensu, abychom se dočkali pozitivní reakce. Konkrétně by to znamenalo pokles celkové inflace na 3,4 z 3,5 a jádrové na 3,6 z 3,8 procenta. Dokonce je možné, že by se trh spokojil jen se stagnující celkovou a těsně klesající jádrovou inflací, aniž by se sentiment podstatně zhoršil.

Do hry však promluví nejen hlavní čísla, ale také další detaily. Důležitá bude podle nás struktura, u které se bude sledovat, zda konečně klesá inflace v nákladech na bydlení a dalších službách. Zároveň jsou tu meziměsíční změny, jejichž klouzavý průměr by se aspoň neměl zvedat. A jak ukázalo včerejší PPI, relevantní jsou také revize minulých dat.

Po inflaci se náležitě upraví očekávání o budoucí politice Fedu a samotní bankéři dostanou nový vstup pro případné změny v rétorice. Jak ale naznačujeme výše, finančním trhům momentálně stačí potvrzení, že někdy letos sazby pravděpodobně začnou klesat. Cokoli navíc (bližší termín) by jen zvýraznilo pozitivní reakci.

Ve stejný čas jako inflace vyjdou ještě maloobchodní tržby. Sice jde o zajímavý pohled na sílu spotřebitele, ale dnes zůstane ve stínu čísel o cenách. Maloobchod by po dvou silných měsících měl zpomalit, což by jen podpořilo myšlenku, že inflační tlaky nebudou sílit a směřujeme k uvolňování měnové politiky.

Přímo z ECB jsme se dnes dočkali potvrzení, že úrokové sazby v eurozóně s velkou pravděpodobností klesnou v červnu. Zpráva podtrhla dnešní pokles dluhopisových výnosů v Evropě. Pozornost se však obrací dál do budoucnosti, tedy k otázce, zda po červnu bude následovat možná i delší pauza, nebo jestli ECB spustí pravidelnou sérii. První možnost zatím vypadá reálněji.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:10 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7785 -0.1155 24.8335 24.7560 CZK/USD 22.8805 -0.2289 22.9450 22.8540 HUF/EUR 386.2248 0.1081 386.3996 385.5922 PLN/EUR 4.2646 -0.0671 4.2703 4.2618

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8188 -0.0787 7.8307 7.8168 JPY/EUR 168.5600 -0.3759 169.4158 168.5190 JPY/USD 155.6410 -0.4891 156.3930 155.5750

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8586 -0.0768 0.8601 0.8585 CHF/EUR 0.9801 -0.0683 0.9812 0.9796 NOK/EUR 11.6388 -0.4052 11.6925 11.6333 SEK/EUR 11.6787 -0.1338 11.7009 11.6722 USD/EUR 1.0830 0.1132 1.0835 1.0814

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5051 -0.2717 1.5104 1.5033 CAD/USD 1.3626 -0.1831 1.3655 1.3624