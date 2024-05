Výhled sazeb nahrává růstovým titulům, meme akcie jsou však jiná hra

Klíčová data tohoto měsíce dopadla z pohledu finančních trhů dobře - inflace v zámoří podle očekávání v dubnu zpomalila. Data nepřinesla pozitivní překvapení relativně ke konsensu, ale důležité je, že nepřekvapila negativně, tedy směrem nahoru. Díky tomu a díky větší jistotě, že jsme zvláště u jádrové inflace na sestupné dráze, lze přimhouřit oko i nad několika nepříznivými detaily dubnové zprávy. Navíc maloobchodní tržby v zámoří byly za duben slabší, než se čekalo, čímž tezi ustupujících cenových tlaků podporují.



Fed funds futures neukazují, že by se na trhu rozjely sázky na dřívější termín snížení sazeb Fedu, stačí ovšem, že se upevňuje výhledový pokles. Nejpravděpodobnějším termínem zůstává září. Dluhopisové výnosy se každopádně dolů posouvají. Nyní jsou asi o 6 bps pod včerejší úrovní a krátce po datech to bylo ještě víc, zvláště na krátkém konci křivky. Wall Street se dostalo do úvodu růstového impulsu, který hlavní indexy prozatím přetavily v asi 0,7procentní zisky. Evropa je váhavější, ale třeba německý DAX s Amerikou drží krok.

Efekt očekávání o sazbách by i v dalších dnech měl být příznivý zejména pro růstové akcie včetně těch spekulativních. V posledních době hodně oblíbeným meme akciím jako Gamestop či AMC to však nestačí a akcie dnes padají. Tam ale okolní tržní prostředí nehraje takovou roli jako třeba výkřiky na sociálních sítích.

Eurodolar stoupá nad 1,0850, přestože výnosy dluhopisů v Evropě dnes klesají rychleji než v USA. V německém případě vidíme na 10Y splatnosti -10 bps. Tento pohyb umocnil komentář z ECB ujišťující, že červen s velkou pravděpodobností přinese první snížení sazeb po období stability. Ropa překvapivě klesá i při pozitivním sentimentu na trzích a po zprávě o výraznějším poklesu amerických zásob. Pozitivní odezvu nachází dění na západních trzích u české koruny, která posiluje na obou hlavních párech, přičemž vůči dolaru se už dostává pod 22,80.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:13 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7227 -0.3406 24.8335 24.7205 CZK/USD 22.7560 -0.7718 22.9450 22.7545 HUF/EUR 385.8098 0.0005 386.4328 385.3800 PLN/EUR 4.2621 -0.1255 4.2737 4.2614

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8481 0.2955 7.8498 7.8149 JPY/EUR 168.5630 -0.3883 169.4158 168.1954 JPY/USD 155.1430 -0.8189 156.3930 154.8080

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8583 -0.1129 0.8601 0.8564 CHF/EUR 0.9822 0.1574 0.9825 0.9793 NOK/EUR 11.6556 -0.3029 11.6945 11.6091 SEK/EUR 11.6327 -0.5233 11.7017 11.6287 USD/EUR 1.0865 0.4331 1.0869 1.0813

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4983 -0.7355 1.5104 1.4972 CAD/USD 1.3617 -0.2498 1.3661 1.3591