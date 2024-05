Čína zachraňuje realitní trh? Místní vlády mají skoupit neprodané byty

Čína zvažuje, že přiměje místní vlády skoupit miliony neprodaných bytů. Byl by to jeden z nejambicióznějších kroků k zažehnání realitní krize, která zemi trápí, píše s odkazem na své zdroje agentura Bloomberg. Čínský index nemovitostí CSI 300 v jednu chvíli vzrostl až o šest procent, než část zisků odepsal, zatímco jüan zpevnil.



Státní rada shromažďuje zpětnou vazbu k předběžnému plánu od různých provincií a vládních orgánů, uvádí zpráva. Vedoucí představitelé čínské komunistické strany po dnešním setkání vyzvali, aby se odstranily přebytečné zásoby bytů.



Země již dříve experimentovala s několika pilotními programy pro přebývající byty. Stát na ně uvolňoval finanční prostředky, nejnovější plán by byl ale mnohem rozsáhlejší, uvádějí zdroje Bloombergu.



Místní podniky vlastněné vládou podle zdrojů obdržely žádosti, aby pomohly odkoupit neprodané domy od developerů, kteří jsou v potížích. A to s výraznými slevami a s využitím úvěrů od státních bank. Mnohé z těchto nemovitostí by se pak přeměnily na cenově dostupné bydlení.



Úředníci o detailech plánu a jeho proveditelnosti stále diskutují. Podle zdrojů Bloombergu by mohlo trvat několik měsíců, než se ho čínští představitelé rozhodnou zahájit.



Čínský realitní sektor se již několik let nachází v hlubokém propadu, za kterým stojí dluhy developerů. Navzdory opatřením vlády spouštěným od roku 2022 se tento sektor, který představuje zhruba pětinu místní ekonomiky a zůstává hlavní brzdou spotřebitelských výdajů a důvěry, zatím nepodařilo rozhýbat.