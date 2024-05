Americké akcie na konci roku – scénáře Morgan Stanley

Index S&P 500 se nyní pohybuje u 5220 bodů a se drží svého pohledu, podle kterého americké akcie v letošním roce již nečeká další cesta nahoru, ale naopak. Podíváme se na tento názor spolu s pár souvisejícími poznámkami.



Predikce shrnuje následující tabulka, kde je nejen scénář základní, ale i býčí a medvědí. Býčí ovšem pouze v tom smyslu, že je ze všech nejvýše. Ne v tom smyslu, že by pro další cestu akcií v letošním roce implikoval nějaké zisky. Hovoří totiž u zmíněného indexu o 5050 bodech. Scénář střední je na 4500 bodech a medvědí na 3850 bodech:



Zdroj: X



Při různých diskusích o tom, co by mohlo, či nemohlo být, může pomáhat rozdělit si hlavní událost/proměnnou na pár určujících faktorů. Pokud třeba někdo uvažuje o tom, zda si má otevřít obchod, může být ku pomoci třeba úvaha nad tím, kolik a za kolik by toho musel prodat, aby vůbec pokryl svoje náklady. Ta může už na začátku ukázat, že celý projekt je nerealistický, či naopak slibný. S predikcemi vývoje na akciovém trhu je to podobné. Namísto predikcí samotného indexu může dát určitý vhled pohled na to, jak se mohou vyvíjet zisky obchodovaných společností a jak se mohou vyvíjet valuace – poměry cen k ziskům.



Tento pohled přes zisky a PE je zřejmě nejčastější, lze samozřejmě pracovat i s alternativami (i pro celý trh lze například diskontovat očekávané dividendy a podobně). V MS tedy předpokládají, že v roce 2025 vydělají firmy v indexu SPX na akcii 266 dolarů. Následující tabulka ukazuje, jak by se k nim měly zisky časově propracovat a porovnává tento pohled s konsenzem. Který to vidí na silnější růst:



Zdroj: X



MS je tedy umírněnější u zisků, ale hlavně pracuje s relativně nízkými valuacemi. Tedy ve srovnání s tím, kde se valuace pohybují nyní. PE je totiž nyní nad dvaceti, MS počítá s jeho poklesem na 16,5 – 17,5. Podívat se v této souvislosti můžeme na následující graf, který ukazuje, že ani hodnoty kolem 17 nejsou žádnou valuační skromností. Dvojnásob to platí, pokud si uvědomíme, že sazby a výnosy dluhopisů jsou nyní výrazně výš, než po roce 2008:



Zdroj: X