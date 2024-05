Commerzbank uzavřela nejlepší čtvrtletí za 13 let, zisk zvýšila o 29 procent

Německá finanční společnost má za sebou nejlepší kvartál od začátku roku 2011. Čistý zisk zvýšila v prvních třech měsících roku o 29 procent na 747 milionů eur (18,5 miliardy Kč), což je více, než se čekalo. Banka to uvedla dnes na svém webu. Zvýšila zároveň výhled čistých úrokových výnosů na celý rok.



Kvartální výsledek by mohl být ještě lepší, pokud by nepokračovaly problémy v Polsku, napsala agentura DPA. Analytici v průměru očekávali čtvrtletní zisk 652 milionů eur.



Commerzbank těží z růstu úrokových sazeb a z příjmů, které z toho plynou. Čisté úrokové výnosy vzrostly v prvním čtvrtletí o 9,2 procenta na 2,13 miliardy eur, což je lepší výsledek, než očekávaných 2,10 miliardy eur. Banka zvýšila celoroční prognózu čistých úrokových výnosů na 8,1 miliardy eur, dosud čekala 7,9 miliardy eur.



Commerzbank musela v prvních třech měsících roku absorbovat další náklady ve své polské dceřiné společnosti mBank. S ohledem na právní rizika v souvislosti s úvěry v cizích měnách si odložila stranou dalších 318 milionů eur. Vedení očekává, že pro druhé čtvrtletí bude muset vyčlenit ještě 80 milionů eur.



Německá banka se s problémy v Polsku potýká už několik let. Hlavním důvodem jsou úvěry ve švýcarských francích, které si mnoho Poláků před lety vzalo na financování bytů a domů. Když polský zlotý vůči franku oslabil, zátěž dlužníků vzrostla. Mnozí z nich pak začali podnikat právní kroky proti polským finančním institucím, které vinili z nezákonných doložek. se v této věci snaží dosáhnout mimosoudních vyrovnání.