Investoři vyhlíží dnešní čísla o americké inflaci, šílenství na meme akciích je zpět a futures jsou zelené

Investoři čekají, zda dluhopisy a akcie ustojí dnešní čísla o americké inflaci. Šílenství na meme akciích je zpět. Google uvádí na trh v USA novou verzi svého vyhledávače, která obsahuje odpovědi psané umělou inteligencí a futures jsou dnes v zeleném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 +0,3 % a DAX +0,1 %.

České banky měly za 1Q24 čistý zisk rekordních 24,9 mld. Kč, ukazují data ČNB.



Pokud by se měl postavit více než 1 jaderný blok, mohlo by se to zvládnout v současné podobě , hlavní otázkou zůstává výše financování státního dluhu, říká finanční ředitel Novák. To by podle našeho názoru mohlo zchladit tržní sázky na odkup . Během konferenčního hovoru management uvedl, že pokud by vznikly dodatečné náklady vinou , mohl by mít potenciální náklady max. 1,7 mld. EUR v případě výstavby 1 jaderného bloku. Návrh na dividendu ČEZ bude zveřejněn během 2 týdnů s pozvánkou na valnou hromadu.



Investoři čekají, zda dluhopisy a akcie ustojí dnešní čísla o americké inflaci. Obchodníci s opcemi na americké dluhopisy, ujištěni opatrnými členy Fedu, kteří se drží plánů na případné snížení úrokových sazeb, se již chystají na oživení na dluhopisech a na prudký pokles výnosů. Mezitím předseda Fedu Jerome Powell zdůraznil potřebu držet sazby výše po delší dobu. Řekl, že tvůrci politik musí být trpěliví a čekat na důkazy, že se inflace nadále ochlazuje.



Šílenství na meme akciích je zpět! Obchodníci znovu nastoupili do akcií GameStop a AMC Entertainment, čímž oživili maloobchodní obchodní šílenství, které otřásalo trhy během pandemie. Prodejce videoher GameStop zaznamenal nárůst akcií o 60 % poté, co v úterý vzrostl až o 113 %, zatímco AMC – řetězec kin – narostl o skromnějších 32 %.



Google uvádí na trh v USA novou verzi svého vyhledávače, která obsahuje odpovědi psané umělou inteligencí. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších proměn. Mezitím hlavní vědec a spoluzakladatel OpenAI Ilya Sutskever opouští společnost, čímž končí měsíce spekulací v Silicon Valley o budoucnosti tohoto špičkového výzkumníka v AI. A nově jmenovaný šéf cloudu .com, Matt Garman, zdědil byznys s ročním obratem 100 miliard dolarů, který je ziskový jako nikdy předtím.