Rozbřesk: Jestřábí ČNB dodala koruně nový impuls

Přibližně rok trvající trend slábnoucí koruny je u konce. Za poslední měsíc posílila česká měna vůči euru přibližně o tři procenta až na aktuálních 24,80 EUR/CZK. Dle našeho názoru má koruna to nejhorší již za sebou. A přestože může krátkodobě ustřelovat ke slabším úrovním, své zisky si koruna nejen udrží, ale může je na horizontu příštích 12-18 měsíců i dále rozšiřovat.



Na domácím poli hraje koruně do karet změna očekávání ohledně snižování tuzemských sazeb. ČNB vyrukovala s novou „jestřábí“ prognózou, která počítá na konci roku s podstatně vyšší repo sazbou na úrovni 4,4 % (oproti 3 % v zimní prognóze). V podobných intencích zaceňuje další kroky centrální banky i korunová křivka. Co je důležité, mezi centrálními bankéři panuje po dlouhé době souznění s vlastní prognózou, stejně jako očekáváním trhu.



S opatrnějším snižováním sazeb ČNB počítáme i v našem aktualizovaném výhledu. Centrální banka bude dále snižovat úrokové sazby tempem 25bps, což na konci roku implikuje základní sazbu na úrovni 4,0 % a terminální úroveň 3,5 % v prvním čtvrtletí 2025. Překvapivě vysoká inflace za duben šla sice do značné míry za volatilními potravinami (jádrová inflace mírně poklesla), z psychologického pohledu jde nicméně o další argument ve prospěch opatrnějšího postupu.



Vyšší očekávané sazby v Česku jsou hlavním důvodem, proč zůstává koruna imunní vůči razantnímu přehodnocení očekávané trajektorie sazeb v USA a eurozóně. V tomto roce počítají trhy již pouze s 50bps snížením sazeb v USA (start v září), resp. 75bps v eurozóně (červen), avšak rizika jsou vychýlená ve prospěch vyšších úrokových sazeb po delší dobu.



My nadále počítáme s pozvolným posilováním koruny – na konci letošního roku očekáváme kurz poblíž 24,70 EUR/CZK, v tom příštím pak 24,10 EUR/CZK. V tomto roce by měla koruna držet dobyté pozice spíše než mohutně rozšiřovat své zisky, a to i kvůli našemu očekávání o něco agresivnější ČNB. V delším horizontu ale sázíme na lepší domácí fundamenty - příkladem budiž návrat běžného účtu platební bilance, důležitého fundamentálního determinantu koruny, zpět do přebytkové pozice (na bázi 12M klouzavého průměru).





Již dnes v 10:00 budou analytici Jan Bureš a Dominik Rusinko diskutovat o vývoji tuzemských sazeb a koruně v dalším díle pořadu FRESH, který naleznete na stránkách patria.cz.

*** TRHY ***



Koruna

Obchodování na korunovém trhu je v tomto týdnu vyloženě nuda a česká měna se tak zatvrzele drží v těsné blízkosti 24,80 EUR/CZK. V našem aktualizovaném výhledu předpokládáme, že si koruna své zisky udrží a postupem času bude i dále rozšiřovat (viz úvodník). Detailnější výhled na korunu budeme publikovat dnes odpoledne a také v dopoledním vysílání pořadu FRESH.



Eurodolar



Včerejší velmi umírněná reakce americké výnosové křivky na zveřejnění výrobní inflace udržela dolar v defenzivě, přičemž americké měně nepomohl ani šéf Fedu Powell, který poskytl velmi neutrální komentář. Z něj vyplynulo, že J. Powell je stále přesvědčen, že měsíční inflační čísla sestoupí k číslům, která byla pozorována na konci minulého roku (byť jeho jistota v tento scénář je nyní nižší poté, co viděl inflační data za první tři měsíce roku).

I proto bude odpoledne zveřejněné dubnové americké inflační číslo všemi velmi ostře sledované. Náš nowcast pro dubnovou americkou inflaci totiž indikuje, že by jádrová meziroční inflace měla díky dalšímu poklesu cen zboží nepatrně zpomalit (konkrétně z 3,8 % na 3,6 %). Trh je sice nastaven obdobně, avšak reakce americké výnosové křivky a eurodolaru může být výrazná, i když odchylka bude jen nepatrná.