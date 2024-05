EBRD zhoršila odhad letošního růstu české ekonomiky na 0,9 procenta

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) dnes zhoršila výhled české ekonomiky pro letošní rok. Nyní předpokládá, že hrubý domácí produkt (HDP) České republiky se letos zvýší pouze o 0,9 procenta, zatímco v září letošní růst odhadovala na 2,5 procenta. Banka to uvedla ve svém novém hospodářském výhledu pro země, ve kterých působí.



Česká ekonomika by letos podle EBRD měla těžit z mírného oživení spotřeby a investic. Za hlavní riziko pro letošní výhled banka označila stagnující zahraniční poptávku. V příštím roce počítá EBRD se zrychlením růstu české ekonomiky na 2,5 procenta, a to mimo jiné díky příznivějším finančním podmínkám.



EBRD byla založena v roce 1991, aby pomohla bývalým komunistickým zemím střední a východní Evropy a Sovětského svazu při přechodu k tržnímu hospodářství. Nyní působí v téměř čtyřech desítkách zemí v Evropě, Asii a Africe. V březnu 2021 se banka na žádost české vlády rozhodla, že po třináctileté pauze začne opět investovat v České republice.



Odhad letošního hospodářského růstu ve všech zemích, ve kterých působí, dnes EBRD snížila na tři procenta z 3,2 procenta předpokládaných v září. V příštím roce očekává zrychlení růstu na 3,6 procenta.



Česká republika by podle nejnovějších prognóz EBRD měla v letošním roce vykázat nejslabší hospodářský růst ze zemí visegrádské čtyřky. Banka předpokládá, že HDP Slovenska se letos zvýší o 1,8 procenta. V Maďarsku by měl růst činit 2,2 procenta a v Polsku dokonce 2,9 procenta.