Warren Buffett výrazněji promluvil do obchodování s Applem

Páteční obchodování na Wall Street bylo spíše ve znamení hledání směru, kdy seance byla obohacena o údaj ke spotřebitelské náladě v USA, která se podle indexu Michigan mírně zhoršila a současně byly tyto data doplněny o očekávání k americké inflaci, která dopadlo rovněž hůře, než byl konsensus trhu, a to 3,5 % vs 3,2 %.



Největší překvapení a současně nejvýraznější obchodní aktivitu bylo možné sledovat u akcií Novavax, které svoji hodnotu zhruba zdvojnásobily. Důvodem tohoto růstu bylo podepsání dohody s evropským farmaceutickým gigantem za 1,2 mld. USD. Spolupráce má vést ke kombinaci vakcíny Covid 19 a injekci proti chřipce.



Přibližně 1% propad, tak to byl příběh akcií . Za tímto propadem lze najít zprávu o snížení podílu akcií o 13 % u Berkshire, která je známá jako společnost Warrena Buffetta. Zmenšení pozice o 13 % se rovná prodeji cca. 10 miliónů akcií .



V průběhu dne byl nejstabilnějším indexem průmyslový Dow Jones Industrial Average, který nakonec přidal 0,3 %. Sektorem, kterému se nejvíce dařilo byl sektor spotřebního zboží, který posílil okolo 0,5 % (Coca Cola +0,60 %, Walmart +0,05 %).



EUR/CZK 24,915, USD/CZK 23,125, EUR/USD 1,0774, Troyská unce zlata 2.368 USD, WTI 78,30 USD/barel, Brent 82,85 USD/barel