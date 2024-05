Více než stoletý těžař Anglo American chystá změnu strategie, brání se převzetí konkurentem BHP

Britský těžařský kolos chystá změnu strategie, aby odradil svého většího australského rivala BHP Group od záměru jej převzít, informovala agentura Bloomberg. Firma dnes uvedla, že by se mohla rozdělit a například odprodat těžbu koksovatelného uhlí, které se využívá při výrobě oceli. V úvahu připadá rovněž odprodej většinového podílu ve společnosti De Beers, která se zabývá těžbou diamantů. S ní by zpřetrhala vazby téměř po 100 letech.







Spolu s vyčleněním či odprodejem podniků na těžbu uhlí skupina zvažuje podobný plán také pro podniky na těžbu niklu nebo na těžbu platiny v Jihoafrické republice. revizi strategického plánu akcionářům předkládá jen den poté, co odmítla nabídku na převzetí za 34 miliard liber (zhruba 980 miliard Kč), kterou jí předložil asi třikrát větší konkurent BHP. Management považuje nabídku za příliš nízkou.



Akcie se aktuálně na burze v Londýně prodávají zhruba za 26,49 libry, a vykazovaly tak pokles o 2,1 procenta. Akcie BHP na burze v Sydney uzavřely slabší o 0,23 procenta na 43,15 australského dolaru. Tržní hodnota se aktuálně pohybuje kolem 35,5 miliardy liber (1,02 bilionu Kč), tržní hodnota BHP přesahuje 218 miliard australských dolarů (3,3 bilionu Kč).



BHP zvýšila nabídku akcionářům na 27,53 libry za akcii, původně jim v dubnu nabízela 25,08 libry. Tehdy to představovalo prémii 31 procent proti ceně akcií na burze.



"Očekáváme, že radikálně jednodušší podnikání přinese udržitelnou a postupnou tvorbu hodnoty prostřednictvím změn v provozním výkonu a snížení nákladů," uvedl generální ředitel Duncan Wanblad. Od dubna, kdy BHP firmě předložila nabídku na převzetí, více jedná s investory. Už v únoru také podnik zahájil revizi svých obchodních aktivit, čímž reagoval na prudký propad celoročního zisku a odpisů v součástech na těžbu diamantů a niklu.



Britský podnik dnes také oznámil, že zpomalí rozvoj svého projektu na produkci hnojiv Woodsmith v severovýchodní Anglii a pak bude hledat strategické partnery. Na příští rok počítá s výdaji kolem 200 milionů dolarů, což je pokles z dříve odhadované jedné miliardy dolarů. Na rok 2026 nepočítá s žádnými kapitálovými výdaji.



Zdroje agentury Reuters uvedly, že jednou ze zvažovaných možností je také uvést akcie De Beers na burzu prostřednictvím primární veřejné nabídky (IPO). Akcie by se s největší pravděpodobností obchodovaly na burze v Londýně. Jednání o tomto záměru jsou ale teprve v rané fázi a zdroje o nich promluvily pod podmínkou zachování anonymity, protože tyto plány jsou zatím soukromé.



Anglo American vlastní v De Beers 85procentní podíl, zbytek drží vláda afrického státu Botswana, kde má podnik největší diamantové doly. Společnost se poprvé stala významným akcionářem De Beers v roce 1926, tedy téměř před 100 lety.

Zdroj: ČTK, Patria