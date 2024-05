Čínský elektromobil za deset tisíc dolarů hází klacky pod nohy největším evropským automobilkám

Levné elektromobily z Číny míří do Evropy a podkopávají jedno z největších průmyslových odvětví v regionu. BYD, který jako největší globální výrobce elektromobilů loni koncem roku předstihl Teslu, se zde chystá zvýšit svůj podíl na trhu.



Společnost BYD byla založena v roce 1995, kdy začala vyrábět baterie, a v roce 2003 expandovala do sektoru automobilů. Před třemi lety začala prodávat osobní vozy v Evropě a na autosalonech v Paříži a Mnichově slavila úspěchy. Akcie BYD letos posílily o 9,6 % po ztrátě 23 % v roce 2023.





Čínský výrobce minulý měsíc oznámil plán, že v příštím roce uvede v Evropě svůj hatchback Seagull. Tento vůz nabízí prémiové funkce, jako je otočný dotykový displej a bezdrátové nabíjení telefonu, a v Číně se prodává za méně než 10 000 dolarů. I po tarifech a úpravách na evropské standardy očekávají manažeři BYD, že se na starém kontinentu bude prodávat za méně než 20 000 EUR (21 500 USD). Tím by se cenově dostal pod elektromobily od Stellantis, Renaultu a dalších. A antisubvenční vyšetřování Bruselu tuto hrozbu pravděpodobně neuhasí. BYD je v předvoji čínských výrobců automobilů, kteří se stále více zaměřují na export poté, co se zmocnili kontroly nad svým domácím trhem.



„Velmi pozorně sledujeme tento a další modely od čínských výrobců elektromobilů,“ řekl Martin Sander, vedoucí evropské divize elektromobilů u společnosti Motor. "Samozřejmě jsme nervózní, když na trh přichází nová konkurence."



Seagull získal uznání za kvalitu provedení, design a technologii. A není to jediný takový model: Společnost plánuje představit elektromobil vyšší třídy za 25 000 EUR, řekl evropský výkonný ředitel Michael Shu v Londýně tento měsíc. Účinky jakýchkoli cel Evropské unie, která mají BYD zpomalit, pomou otupit plány na výstavbu dvou závodů v Evropě. Generální ředitel Tesly Elon Musk v lednu varoval, že pokud se nepostaví obchodní bariéry, „zcela zničí“ většinu ostatních výrobců automobilů.







Zatímco prezident Joe Biden zavedl na čínské elektromobily téměř čtyřnásobná americká cla, čímž v podstatě zabouchl pro tyto dovozy dveře, pro Evropu jsou cla komplikovanější. Výrobci automobilů v regionu jsou více závislí na čínském trhu než jejich americké protějšky, čímž jsou zranitelní vůči odvetným opatřením. Peking naznačil, že by mohl zavést až 25% cla na dovážená auta s velkými motory, což by obzvláště tvrdě zasáhlo Mercedes-Benz Group a .



Plán Evropy na postupné ukončení prodeje vozů se spalovacím motorem bude také vyžadovat levnější vozy, aby se podpořilo jejich přijetí na masovém trhu. EU loni zahájila vyšetřování čínského odvětví elektromobilů a blíží se rozhodnutí o zvýšení poplatků, ale někteří vedoucí pracovníci a odborníci se tomu brání. „Cla by neměla být používána k ochraně našich předních výrobců před smysluplnou konkurencí,“ řekla Julia Poliscanova, vrchní ředitelka pro elektromobilitu a dodavatelské řetězce lobbistické skupiny Transport & Environment. „Na čem ve skutečnosti záleží, kromě klimatických cílů, které jsou kritické, je mít místní pracovní místa a aby dekarbonizace nevedla k deindustrializaci.“





Stávající evropští výrobci automobilů zvažují neortodoxní kroky, jak této výzvě čelit, včetně nových aliancí. otevřeně hledá partnery, aby snížil náklady u malých vozů, zatímco Stellantis zahájí v září prodej vozů vyrobených prostřednictvím společného podniku s čínskou Zhejiang Leapmotor Technologies. "Nemáme v úmyslu nechat toto cenové pásmo otevřené pro naše čínské konkurenty," řekl generální ředitel Stellantis Carlos Tavares o evropském modelu Seagull. "Nemyslíme si, že protekcionismus nám z této soutěže poskytne dlouhodobou cestu."



Tavares dlouho zdůrazňuje, že jedná rychle, aby čelil nepřátelům. Dohoda s Leapmotorem, uzavřená v říjnu, umožňuje majitelům Jeepu a Peugeotu těžit z čínských cenových výhod a pokročilých technologií elektromobilů, o které USA a EU prohlásily, že byla podpořena nespravedlivou vládní pomocí. Zatímco celkový podíl čínských značek na evropském trhu s elektromobily byl v loňském roce kolem 7 %, Transport & Environment předpokládá, že letos by mohly dosáhnout 11 % a v roce 2027 20 %.



Soudě podle recenzí mají zavedené automobilky v Evropě a USA pravdu, když berou model Seagull vážně. Caresoft Global, michiganská strojírenská firma, která bourá vozidla, aby vyhodnotila kvalitu a výrobní technologie, se Seagullem také zabývala. „Všichni v oboru by měli o tomto voze mluvit vážně, protože je to fakt dobré auto,“ řekl prezident Caresoftu Terry Woychowski ve videu zveřejněném na InsideEVs.



Zdroj: Bloomberg; Foto: BYD