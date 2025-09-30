V Porsche či BMW zjistili, že luxusní elektromobily netáhnou. A tak couvají

tradicne automobilky doplacaju na svoju vlastnu medicinu, xdesiatok rokov ucili zakaznikov, cim viac auto robi brm brm, tym vacsie p..o mas. tak sa toho teraz ti najvacsi fosilheadi nevedia zdat. na EVckach vie niekto spravit aj kladnu marzu a ma uz aj ziskanych zakaznikov, ktori na tradicne automobilky kaslu, pretoze si uvedomili, jak ich dojili na servisnych nakladoch. tak su teraz tradicne automobilky vo svojej vlastnej pasci vysokych vyrobnych nakladov spojenych s vyrobou spalovakov spolu s meniacim sa trendom v mobilite, ktora nemusi byt nutne len na fosilny pohon (ale tam nemaju co nabidnut, aby na tom mali aj nejaku marzu, cest vynimkam typu Skoda Auto)
olap