Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
V Porsche či BMW zjistili, že luxusní elektromobily netáhnou. A tak couvají

V Porsche či BMW zjistili, že luxusní elektromobily netáhnou. A tak couvají

30.09.2025 14:42
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Porsche, BMW či Mercedes. Výrobci luxusních automobilů čelí nemalému problému: bohatou klientelu se jim nedaří přesvědčit k přechodu z aut se spalovacím motorem na elektromobily.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Analytický radar: AI znovu táhne trhy. Vyplatí se ale nakonec obří investice?
26.09.2025 23:19
Analytický radar: AI znovu táhne trhy. Vyplatí se ale nakonec obří investice?
Druhý kvartál roku 2025 přinesl na americké trhy silný růst. Index S&P...
Rekordní odkup: EA se stane soukromou společností
29.09.2025 15:07
Rekordní odkup: EA se stane soukromou společností
Herní vývojář Electronic Arts (EA) se stane soukromým subjektem. Spole...
75 % procentní bublina na amerických technologiích, ceny dál rostou?
29.09.2025 17:19
75 % procentní bublina na amerických technologiích, ceny dál rostou?
Po prasknutí bubliny nafukované v devadesátých letech minulého století...


Váš názor
  • Přidat názor
     
    30.09.2025 16:39

    tradicne automobilky doplacaju na svoju vlastnu medicinu, xdesiatok rokov ucili zakaznikov, cim viac auto robi brm brm, tym vacsie p..o mas. tak sa toho teraz ti najvacsi fosilheadi nevedia zdat. na EVckach vie niekto spravit aj kladnu marzu a ma uz aj ziskanych zakaznikov, ktori na tradicne automobilky kaslu, pretoze si uvedomili, jak ich dojili na servisnych nakladoch. tak su teraz tradicne automobilky vo svojej vlastnej pasci vysokych vyrobnych nakladov spojenych s vyrobou spalovakov spolu s meniacim sa trendom v mobilite, ktora nemusi byt nutne len na fosilny pohon (ale tam nemaju co nabidnut, aby na tom mali aj nejaku marzu, cest vynimkam typu Skoda Auto)
    olap
  • Přidat názor
     
    30.09.2025 16:14

    Stačil jen selský rozum, vyhozené miliardy eur.....
    karel777
Aktuální komentáře
30.09.2025
16:51Internetová bublina vs. rok 2025 – zlato a cena za riziko
16:37Skupina OPEC+ podle zdrojů zvažuje od listopadu výrazné zvýšení těžby ropy
16:23Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Pololetní finanční zpráva k 30.06.2025
15:23Míra inflace v Německu v září vzrostla na 2,4 procenta, uvedli statistici
14:42V Porsche či BMW zjistili, že luxusní elektromobily netáhnou. A tak couvají  
14:38Banka CREDITAS a.s.: Pololetní finanční zpráva k 30.6.2025
13:363M FUND MSI SICAV a.s: Pololetní zpráva K 30.6.2025
13:11Partners HoldCo, a.s.: Pololetní finanční zpráva k 30.6.2025
12:45Co se bude dít, pokud v USA nastane vládní shutdown
12:04Vláda schválila návrh rozpočtu se schodkem 286 mld. Kč, zvýšila příjmy i výdaje
11:49TESLA KARLÍN, a.s.: Pololetní finanční zpráva k 30.6.2025
11:19Komentář analytika: Philip Morris zapsal pokles zisku a tržního podílu, výhled je ale optimistický  
11:13City Home Finance III, s.r.o: Oznámení úrokové sazby dluhopisu - 5. výnosové období
11:07City Home Finance III, s.r.o: - Oznámení o výplatě čtvrtého úrokového výnosu
11:04SATPO finance, s.r.o.: Oznámení o výplatě sedmého úrokového výnosu
11:01City Home Finance III, s.r.o: Zveřejnění Pololetní finanční zpráva a účetní závěrka k 30.6.2025
10:55SATPO finance, s.r.o.: Pololetní finanční zpráva a účetní závěrka k 30.6.2025
10:51Jednání v Kongresu se vyhrocuje, trhy na riziko vládní uzávěry reagují lehce negativně  
9:11SAB Finance a.s.: Pololetní zpráva společnosti SAB Finance k 30. 6. 2025
8:57ČEZ OZ uzavřený investiční fond a. s. - Pololetní finančí zpráva 2025

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
3:30Čína - PMI v průmyslu
8:00DE - Maloobchodní tržby, m/m
9:00CZ - HDP, q/q
15:45USA - Index aktivity ISM Chicago
16:00USA - Index spotř. důvěry Conference Board
16:00USA - Nově otevřená prac. místa
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět