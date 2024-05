CNBC: Čínští výrobci elektromobilů dál razantně pronikají na evropský trh

Čínští výrobci elektromobilů dál razantně pronikají na evropský trh, a to navzdory hrozbě vysokých cel, o kterých u dovozu těchto aut z Číny uvažuje Evropská unie. Napsal to web televize CNBC. Snahou čínských výrobců je podle něj získat na evropském trhu náskok a také zastavit nástup elektromobilů od americké společnosti .



Čínská automobilka Nio tento týden otevřela v Amsterodamu předváděcí salon, zatímco další čínská značka Xpeng minulý týden ve Francii představila své sportovně-užitkové vozy (SUV) G9 a G6. Xpeng měl také auto vystavené na konferenci VivaTech v Paříži, podobně jedno ze svých vozidel předvedl i čínský výrobce BYD.



Čínští výrobci se snaží na unijním trhu etablovat v době, kdy Evropská komise (EK) vyšetřuje subvencovaný čínský dovoz a kdy Spojené státy už rozhodly o výrazném zvýšení cel. To v případě elektromobilů z Číny vzroste na čtyřnásobek, a to z 25 na 100 procent.



Firmy jako BYD už daly najevo obavy z výrazného snižování cen v důsledku ostré konkurence. Právě BYD má auto s názvem Seagull, což je malý, plně elektrický hatchback, jehož cena začíná už na 69.800 jüanech (220.000 Kč). Schopnost čínských firem uvádět na trh levná auta by mohla vyvinout ještě větší tlak na zavedené výrobce automobilů, kteří by nemuseli dokázat konkurovat tak levným výrobkům.



Výroba elektromobilů v Číně v posledních letech vzkvétá díky pobídkám a podpoře ze strany čínské vlády. To ale znepokojuje politiky v Evropě a v USA. Francouzský ministr financí Bruno Le Maire sice nepotvrdil, že EU chystá cla, ale řekl, že jeho cílem je "chránit náš průmysl a zajistit, aby na mezinárodní scéně panovaly rovné podmínky".



Největší evropská automobilka se domnívá, že i kdyby EU zavedla na dovoz elektromobilů z Číny cla, bude to znamenat jen krátkodobou úlevu. Důležitější je snižovat náklady, pokud chce odvětví zůstat konkurenceschopné i dlouhodobě. Finanční ředitel Arno Antlitz také upozornil, že zavedením cel unie riskuje bolestivá protiopatření ze strany Pekingu.



Generální ředitel italské automobilky Ferrari Benedetto Vigna řekl, že nástup čínských elektromobilů by měl Evropu přimět k jasné reakci. "Podle mého názoru je to pro Evropu výzva, aby začala něco dělat," řekl Vigna agentuře Bloomberg. Mimo jiné to podle něj znamená, že by Evropa neměla být sama se sebou tak spokojená.