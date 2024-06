Gundlach: Známky ekonomického zpomalení, doposud působil předchozí prudký růst peněžní nabídky

David Rosenberg zpovídal na kanálu Rosenberg Research Jeffreyho Gundlacha. Ten podle svých slov často odpovídá na otázky týkající se recese. Přesněji řečeno toho, proč se doposud nedostavila. Investor si to vysvětluje vývojem peněžní nabídky, která se po roce 2020 prudce zvedla.



Gundlach uvedl, že peněžní agregát M2 do roku 2020 stabilně rostl, ale pak prudce vyskočil o 7,2 bilionu dolarů. Následně přišel jeho pokles, a to vyvolávalo spekulace o recesi, protože podobné poklesy v minulosti skutečně korespondovaly s poklesem ekonomiky. Jenže nyní podle investora stále působí předchozí zvýšení peněžní zásoby, tudíž se recese nedostavuje. Vedle toho působily na ekonomiku strukturální změny v poptávce. Ty ovlivňují i některé indikátory, které ztrácí svou dříve slušnou vypovídací schopnost.



Podle investora se nemají přeceňovat jednorázová data, ale poslední informace z ekonomiky mohou naznačovat zhoršování na straně poptávky. K tomu připomněl, že výnosová křivka je již mimořádně dlouhou dobu v inverzi. Tedy ve stavu, kdy se výnosy dlouhodobých dluhopisů nachází pod výnosy obligací krátkodobých. A který podle některých názorů může indikovat nástup recese.



Gundlach není moc spokojen s prací americké centrální banky, která podle něj udělala velkou chybu, když včas nereagovala na nástup inflačních tlaků. Pochybný je pak podle něj koncept superjádrové inflace, která je očištěna o vývoj cen energií, potravin a bydlení. S ním Fed přišel v roce 2022, investor ale poukazuje na to, že zmíněné položky jsou u domácností právě těmi nejdůležitějšími. Dalším zajímavým momentem byl podle experta listopad minulého roku, kdy centrální banka „v podstatě z ničeho nic řekla, že zvedání sazeb už není na stole, otázkou je pouze to, kdy se bude uvolňovat.“



Zmíněný krok podpořil růst cen na řadě trhů v následujících měsících, podle experta ale přitom došlo ke zhoršování fundamentu. Příčinou bylo chování Fedu, který si přitom vybírá, jaký druh inflace bude sledovat a následně prohlašuje, že proces poklesu inflace k cíli je ve fázi „poslední míle“. Výběr měřítek, který skončil u tříměsíčních a šestiměsíčních anualizovaných průměrů, byl ale podle investora pastí, která se nyní projevuje jasně tím, že tato měřítka opět rostou.



Gundlach poukázal na to, že pokud se například vezme celková inflace měřená na základě indexu spotřebitelských cen a očistí se o oblast bydlení, dosahuje nyní přibližně 2,1 %. To ukazuje, že lze vybírat jednotlivá měřítka tak, aby to sedělo na příslušný příběh o tom, jak se inflace vyvíjí. Zmíněný indikátor by konkrétně ukazoval, že Fed vlastně již dosáhl svého inflačního cíle ve výši 2 %.



Zdroj: Youtube, Rosenberg Research