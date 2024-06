IATA: Aerolinky letos po celém světě přepraví téměř pět miliard lidí

Letecké společnosti v letošním roce po celém světě přepraví rekordních 4,96 miliardy cestujících a jejich souhrnné zisky dosáhnou 30,5 miliardy dolarů (zhruba 695 miliard Kč). Předpovědělo to dnes Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA). Zlepšilo tak svůj výhled ve srovnání s prosincovou prognózou, která předpokládala, že aerolinky letos přepraví zhruba 4,7 miliardy cestujících a vydělají 25,7 miliardy dolarů.



Vloni aerolinky přepravily téměř 4,5 miliardy cestujících. "Situace je lepší, než jsme očekávali, zejména v Asii," řekl agentuře Reuters ke zlepšenému výhledu na letošní rok generální ředitel IATA Willie Walsh. IATA má teď v Dubaji výroční zasedání členů sdružení, které začalo v neděli a potrvá do úterý.



Souhrnné zisky aerolinek podle odhadu IATA v loňském roce činily 27,4 miliardy dolarů. V letošním roce by se tak podle nové prognózy měly zvýšit zhruba o 11 procent. Sdružení také předpovědělo, že celkové příjmy leteckých společností se v letošním roce zvýší téměř o deset procent na 996 miliard dolarů.



Aerolinky nicméně upozorňují, že jejich schopnost uspokojit rostoucí poptávku po letecké dopravě podkopávají výpadky v dodavatelských řetězcích. "Pro zlepšení ziskovosti má zásadní důležitost vyřešení problémů v dodavatelských řetězcích," uvedl Walsh.



Zdroje agentury Reuters minulý týden uvedly, že plány evropského výrobce letadel Airbus na zvyšování produkce brzdí problémy s nedostatkem součástek a pracovních sil.



Americký konkurent nyní vyrábí méně letounů 737 MAX, než původně plánoval. Firma se dostala pod přísnou kontrolu regulátorů v důsledku lednového incidentu, kdy se letadlu 737 MAX společnosti Alaska Airlines ve vzduchu odtrhla část trupu.



IATA je obchodní sdružení světových leteckých společností a zastupuje přibližně 330 aerolinek z více než 120 zemí. Členové sdružení se na letecké dopravě celosvětově podílejí z více než 80 procent. IATA podporuje mnoho oblastí letecké činnosti a pomáhá formulovat politiku odvětví. Členy IATA jsou také letecké společnosti Smartwings a České aerolinie.