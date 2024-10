Perly týdne: Tvrdé přistání v USA se nekoná, Čína se snaží prostimulovat k růstu

Stephen Roach nesdílí nadšení z čínské stimulace, investoři by podle něj měli vnímat podobnost s Japonskem. poukazuje na mimořádné výkony akciového trhu v letošním roce a Bill Dudley mění svůj názor na tvrdé přistání amerického hospodářství.



Roach vidí Čínu stále skepticky: Stephen Roach není nadšený ze současných snah o stimulaci čínské ekonomiky, podle něj je dobré brát v této souvislosti do úvahy vývoj v Japonsku. Ekonom na CNBC poukázal na podobnost v tom, že i Japonsko si prošlo prasknutím bubliny na trhu s investičními aktivy. I Japonsko procházelo obdobím prudkého ochlazování ekonomického růstu, změnou v demografickém vývoji a čelilo „výzvě na straně produktivity“. Roach se tak podle svých slov dívá na další vývoj v Číně stále skepticky a současné nadšení trhů vnímá jako přehnané.



Nelze ale mít pozitivní pohled na některé firmy a akcie na čínském trhu? Roach souhlasí s tím, že řada firem prošla znatelnou korekcí, ale znovu poukázal na Japonsko. Tedy na téměř desetiletou mohutnou korekci akciového trhu, která začala v roce 1989. Ale i během tohoto období se na trh dostavilo období znatelného růstu, které však skončilo další korekcí. Mohl by současný růst čínského akciového trhu pomoci ekonomice přes efekt bohatství? Ekonom míní, že v takovém případě by rally musela být udržitelná, protože krátkodobé pohyby trhu takto nepůsobí. K tomu platí, že „lidé potřebují vedle bohatství i příjmy“ a z tohoto pohledu podle experta situace moc povzbudivá není, a to zejména u mladých lidí.



Jared Woodard z BofA Securities na CNBC k Číně uvedl, že tamní akcie podle něj nejsou dobrou dlouhodobou investicí. Současná stimulace sice může pomoci, ale neřeší strukturální výzvy. Mimo jiné nemá „silnou spotřebitelskou bázi“ a nelze se už spoléhat na to, že hospodářství potáhnou vývozy. Lepší sázkou na jeho případné oživení pak mohou být některé trhy, které jsou s Čínou provázány. Tedy například Austrálie.





NVIDIA a : Dan Ives ze společnosti Wedbush se domnívá, že spolupráce mezi společnostmi NVIDIA a by byla přelomovým momentem. Měla by totiž vést k posunu do další fáze používání této technologie. Ives v uvedené souvislosti zopakoval svůj příměr, podle kterého „AI párty začíná, je teprve devět večer a trvat bude do čtyř do rána.“ NVIDIA by pak podle experta měla držet svou konkurenční výhodu, nyní k ní „není alternativa“.





Mimořádné výkony trhu v letošním roce: porovnává výkony akciového indexu S&P 500 během prvních 270 dní let od roku 2000. Jak ukazuje následující graf, výkony trhu byly pestré, dokázal generovat i výrazné ztráty. Ovšem letos tomu tak ani zdaleka nebylo, akcie v USA si naopak připisují nejlepší výsledek v novém tisíciletí:





Zdroj: X



V posledních letech trh táhly nahoru zejména velké technologické společnosti. Druhý graf ale ukazuje, že ty od první poloviny července zaostávají za řadou sektorů. Zatímco sedmička populárních technologií zůstává od té doby stále v záporu, zisky si připisují utility, zdravotní péče, reality i zboží běžné spotřeby:





Zdroj: X





Tvrdé přistání se nekoná: Bill Dudley, který stál v čele Federal Reserve Bank of New York, hovořil na Bloombergu o svých predikcích vývoje v ekonomice na poli monetární politiky. Správně podle svých slov odhadl vývoj inflace a nutnost utahování monetární politiky, nenaplňují se ale jeho předpovědi tvrdého přistání amerického hospodářství. Dudley poukázal na to, že ekonomika stále slušně roste, ve třetím čtvrtletí to vypadá na 2,5 %.



Podle ekonoma hrají svou roli fiskální transfery prováděné během pandemie. Díky nim jsou totiž rozvahy domácností „silnější, než bývaly v pozdní fázi ekonomického cyklu.“ K tomu docházelo k výraznému uvolňování finančních podmínek už v době, kdy Fed držel stále sazby stabilní. Dudley k tomu dodal, že monetární politika je nadále utažená, protože sazby centrální banky se nachází nad sazbami neutrálními.