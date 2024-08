Ekonomiku není třeba poslat do recese na to, aby bylo dosaženo inflačního cíle

Anil Kashkyap z University of Chicago Boot School of Business by podle svých slov byl s ohledem na současný vývoj v americké ekonomice překvapený, pokud by nepřišla „série snižování sazeb“. Inflace se podle ekonoma vyvíjí „relativně dobře“ a Fed by udělal nejlépe, pokud by s poklesem sazeb nečekal až na dosažení cíle ve výši 2 %. Stačit by měla rozumná pravděpodobnost, že inflace se k této hranici skutečně dostane.



Podle ekonoma ekonomika poněkud slábne a připomněl, že trhy v roce 2021 ani zdaleka nečekaly, jak moc nakonec sazby porostou a jak dlouhou dobu na dosaženém vrcholu zůstanou. K pravděpodobnosti hladkého přistání pak uvedl, že při růstu inflace hrála roli řada faktorů, které se objevily během pandemie a jejichž působení nebylo plně pochopeno. Nyní zase ekonomiku ovlivňuje to, že tyto faktory samy o sobě mizí. Pokud tedy inflaci tlačil nahoru z velké části vývoj na nabídkové straně ekonomiky a ten se normalizuje, není třeba poslat ekonomiku do recese na to, aby inflace klesla.







O monetární politice hovořil na CNBC i prezident Fedu v Chicagu Austan Goolsbee. Uvedl, že si nechce žádným konkrétním prohlášením o dalším vývoji sazeb svazovat ruce. Nicméně poukázal na to, že reálné sazby leží nyní v historickém srovnání hodně vysoko a takto utažená by monetární politika měla být pouze, pokud je to skutečně záměrem centrální banky. Tudíž v situaci, kdy se hospodářství přehřívá a je potřeba jej výrazně chladit.



Ekonom tedy míní, že pokud se reálné sazby dostaly na své současné úrovně kvůli poklesu inflace v kombinaci se stabilitou sazeb nominálních, měl by Fed takovému vývoji věnovat dostatečnou pozornost. A v současné situaci to konkrétně znamená, že by měl klást větší důraz na to, že jeho mandátem není jen dosahování inflačního cíle, ale i zaměstnanost. K popsanému pasivnímu utahování, které probíhá při poklesu inflace, ještě dodal, že právě reálné sazby ukazují na skutečnou míru utažení monetární politiky. To pak ovlivňuje rozhodování ekonomických subjektů, „na které je vyvíjen vyšší tlak jen tím, že klesá inflace.“







Golsbee míní, že trh práce jednoznačně ochlazuje, a i to hovoří pro pokles nominálních sazeb tak, aby se snížily i ty reálné. K nim dodal, že „rozhodně nejsou blízko sazeb neutrálních“. Ekonom se nedomnívá, že inflace se bude držet výrazně nad 2 %. Připomněl, že někteří ekonomové měli za to, že se nedostane ani pod 3 % a nyní je pod touto úrovní. Někteří dokonce uvažovali o tom, zda by nebylo přínosné zvýšení inflačního cíle. Golsbee se ale domnívá, že plné dosažení inflačního cíle je realistické.



Zdroj: CNBC