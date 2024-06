Investoři vybírají zisky z AI

Index Dow Jones dnes těžil ze sektorové rotace investorů, když posílil o 0,7 %, naproti tomu technologický Nasdaq 1,1 % ztratil. Výprodeji byly zasaženy především akcie letošní AI jedničky Nvidie, která se v minulém týdnu opět nakrátko stala nejhodnotnější společností světa. Od té doby ale stabilně ztrácí a dnešní ztráta se vyšplhala dokonce na závěrečných 6,7 %. Fundamentálně se ale u Nvidie nic nezměnilo, takže analytici připisují současné výprodeje především výběru raketově nabytých zisků z posledních měsíců. Akcie Nvidie pak s sebou na výlet do severních končin vzali celý polovodičový sektor, který na začátek týdne oslabil o 3 %.Výprodej na technologických titulech je překvapivý i z toho důvodu, že v pátek očekáváme čísla o inflaci , která by mohla upevnit očekávání zářijového snížení úrokových sazeb v USA. To má prozatím pravděpodobnost 61 %. Společnost Meta Platforms oznámila diskuze nad integrací svého generativní AI modelu do nedávno oznámeného AI systému pro . Ani jedna společnost ale neudržela 2% zisk (Meta +0,8 %, +0,3 %).