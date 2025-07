Meme stocks se vrací: Co jsou zač a proč se o ně zajímat?

V posledních týdnech akciové trhy opět ovládly tzv. meme stocks (ang. meme = „komunitní vtip“). Jde o akcie firem, jejichž cena prudce roste kvůli spekulacím a virálnímu šíření na sociálních sítích, nikoli zlepšení situace firmy. V aktuální vlně se do popředí dostaly společnosti jako Opendoor Technologies, Krispy Kreme, GoPro nebo Kohl’s.



Co jsou to meme stocks?

Jedná se o akcie, které zaznamenají rapidní růst (a často i následný pád) díky popularitě na sociálních sítích. Komunita retailových investorů se rozhodne, že začne hromadně nakupovat konkrétní akcii, čímž vyženou její cenu nahoru. Emoce, „memy“ a komunitní podpora zde hrají větší roli než účetní výkazy nebo strategie firmy. Prvním takovým příkladem byl GameStop, jehož akcie v roce 2021 vzrostly z 1 USD až na 483 USD. Dnes se obchodují kolem 23 USD.



Jak vznikají?

Jaká akcie se stane meme stockem se určí skrze její popularitu na sociálních sítích. Stačí impuls, například příspěvek nebo virální video, a akcie se začne šířit mezi komunitami na internetu (nejčastěji na Redditu a X). Čím víc se o ní mluví, tím víc lidí ji nakupuje a její cena tak vzroste. V případě GameStopu to byl uživatel RoaringKitty, který vyzval ostatní, aby se postavili proti hedge fundu, které sázely na pokles akcie.



Nová vlna

V posledních několika dnech se pozornost investorů obrátila na Opendoor Technologies, digitální platformu pro obchodování s nemovitostmi. Její akcie se obchodovaly pod 1 USD a hrozilo jim vyřazení z burzy. Po příspěvku od hedge fond manažera Erica Jacksona, který firmu veřejně podpořil, se akcie staly virálním tématem. Během šesti dní vzrostla jejich cena o 312 %.



Na tento trend navázaly i další firmy. Krispy Kreme, známý prodejce donutů, například zaznamenal růst až o 39 % v průběhu jednoho dne. Dalším příkladem je GoPro, výrobce akčních kamer, který posílil během týdne o 75 %. Výrazný růst také například zaznamenaly akcie Kohl’s a .



Závěr

Jak to u meme stocks bývá, prudké růsty často střídají stejně rychlé propady. Už nyní vidíme známky ochlazení, například GoPro včera ztratilo 5 % a dokonce 10 %. Naopak Kohl’s a Opendoor i přes předchozí propad opět posílily a za včerejší den opět vzrostly o 10 % a 5 %. Zda jde o poslední záchvěv nebo začátek další vlny ukážou následující dny. Jisté ale je, že meme stocks zůstávají opakujícím se fenoménem, který stírá hranice mezi investováním, komunitní hrou a hazardem.