Víkendář: Guggenheim a ARK Invest – dva velmi rozdílné pohledy na akcie Tesly

Ron Jewsikow z Guggenheimu je podle CNBC zástupcem medvědů na akciích Tesly, ani poslední výsledky této společnosti podle něj neukazují, že by se trend v hospodaření firmy měl obrátit k lepšímu. Tasha Keeney z ARK Invest akcie Tesly naopak považuje za velmi atraktivní, a to zejména kvůli robotaxíkům.



ARK Invest se domnívá, že robotaxíky budou fungovat již během pěti let a podle analytičky by měly tvořit více než 90 % hodnoty Tesly za pět let. K tomu dodala, že postupně zvyšuje míru autonomie u svých vozů. Na CNBC na to namítli, že celková kapitalizace Uberu nyní dosahuje přibližně 141 miliard dolarů. A i kdyby vzala Uberu celý jeho trh, neospravedlní to její současné valuace. K tomu se podle CNBC dá uvažovat o tom, že pokud by robotaxíky byly skutečně velkým úspěchem, mohlo by to výrazně ovlivnit poptávku po vozech Tesly, protože lidé by preferovali robotaxíky. Co na podobné argumenty říká Keeney a Jewsikow?



Analytik Guggenheimu v uvedené souvislosti poukázal na vývoj v Číně, ten podle něj ukazuje, že jakékoliv nadměrné zisky jsou tu konkurencí eliminovány, protože dochází k poklesu cen. Analytik tak nemá problém s představou, že by dokázala rozjet byznys robotaxíků. Podle jeho slov mu ale nepřipadá pravděpodobný časový plán, se kterým operuje. A hlavně věří, že stabilní stav v odvětví nebude vypadat pro tuto firmu tak růžově, jak si někteří představují. A to právě kvůli konkurenčním tlakům. K tomu dodal, že pokud se tu nákladová výhoda Tesly přepočte na jednu ujetou míli, nejde o nijak významné číslo.



Keeny se domnívá, že Uber ukázal potenciál trhu, ale robotaxíky od Tesly by měly vést k jeho výraznému růstu. V Číně přitom ceny leží skutečně výrazně níže než v USA. Nicméně je podle expertky ve Spojených státech schopna nabízet jízdu za nižší cenu za jednu míli než Uber. K tomu by jí měla pomáhat lepší nákladová struktura. Nižší ceny by pak měly vést k růstu trhu, což je efekt, který podle expertky funguje v některých amerických městech již nyní.



Zejména mladí lidé podle analytičky mohou v budoucnu preferovat jízdy robotaxíky před tím, aby vlastnili vlastní vůz. První alternativa totiž bude levnější (pokud se započítají všechny relevantní náklady). V Číně bude ale pravděpodobně konkurence ostřejší a možná bude muset spolupracovat s místními firmami. Následující graf ukazuje, jak se vyvíjel provozní tok hotovosti Tesly:







Zdroj: CNBC