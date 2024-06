Tesla jako bublina či velká příležitost?

Per Lekander z Clen Energy Transition podle Yahoo Finance už od roku 2020 drží na Tesle krátké pozice a i nadále jí vnímá jako „velké riziko“. On sám na Yahoo uvedl, že je podle něj největší bublinou v historii akciového trhu. Poukázal na zastarávající automobilové modely s tím, že firma se i přesto obchoduje s extrémně vysokými valuacemi. Opačný pohled má třeba Dan Ives.



Lekander považuje za cílovou cenu u Tesly 15 dolarů. Připomněl, že ze svých historických maxim akcie oslabila přibližně o 60 %, a to v době, kdy zbytek trhu rostl. Výrazně ale akcii stále pomáhají retailový investoři, i když „valuace nedávají vůbec žádný smysl“. „Akcie musí začít klesat a pak půjde dolů ještě víc,“ míní investor, podle kterého prvotní korekce sníží zájem drobných investorů a pak se rozjede spirála prodejů. Na jejím počátku by přitom podle něj mohl stát negativní vývoj ziskovosti Tesly.



V prvním čtvrtletí měla podle experta slabé prodeje, ale u zisků to neplatilo. Ve druhém čtvrtletí udělala maximum pro podporu prodejů, ale „existuje možnost, že firma dosáhne ztráty.“ Pokud by se pak měly opakovat dvě tři čtvrtletí za sebou, fanoušci této akcie to podle Lekandera vzdají. Na Yahoo Finance následně poukázali na názor Dana Ivese z Wedbush Securities, podle kterého míří k mnohem vyšším prodejům aut, i když v současném období je „turbulentní“. A sázky proti Elonu Muskovi se proti analytikovi nikdy nevyplatily.



Lekander míní, že Ives možná nevnímá celkový vývoj v odvětví. Ten investor popisuje tak, že po uvolnění restrikcí vystřelila poptávka po elektromobilech, a to přimělo řadu automobilek přijít na trh se svými modely. Modely Tesly mezitím stárnou a podle investora se z ní stane firma, která bude za ostatními zaostávat. „Jen poslouchejte, co říká , Mercedes či kdokoliv jiný. Nevydělávají a bude to ještě mnohem horší,“ míní Lekander. přitom podle něj může jen těžko ospravedlnit svou kapitalizaci, když nebude zisková.



