Nedoceněný potenciál robotaxíků u Tesly?

Poslední dny přinesly čerstvou vlnu úvah a spekulací o tom, jaký potenciál má pro Teslu autonomní řízení a robotaxíky. Ronald Jewsikow ze společnosti Guggenheim na CNBC vysvětloval, proč by robotaxíky mohly pro Teslu představovat příležitost, ale stejně tak i hrozbu.



Analytik má u Tesly doporučení prodávat a kvůli současnému posilování ceny jejích akcií tak má za sebou „bolestivý měsíc“. Ovšem svůj pohled na akcii nemění, poptávka po elektromobilech je podle něj stále slabá, došlo jen k „mírnému zlepšení oproti prvnímu čtvrtletí“. Zhoršení čeká expert i na straně ziskových marží a poukázal také na to, že ztrácí tržní podíl na čínském trhu. Ten přitom již dosáhl takové velikosti, že se dá čekat klesající tempo jeho růstu. V kombinaci s nižším tržním podílem Tesly to podle analytika představuje výzvu.



Jewsikow míní, že Tesly se znatelně dotknou i nově zavedená cla v Evropě, a to u vozů, které sem přicházejí z čínských výrobních linek. K chování samotné akcie pak uvedl, že jej do značné míry ovlivňují úvahy o robotaxících. Ty mohou nyní nabírat na intenzitě, ale podle experta investoři nakonec pochopí, že jde o technologii, která bude využívána až ve vzdálenější budoucnosti. K tomu se už na trhu pohybují společnosti, které chtějí v této oblasti také podnikat. „Z nějakého důvodu ale nemají valuace, kterým se díky robotaxíkům těší .“



Až přijde s detailnějšími informacemi ohledně robotaxíků, bude to podle analytika maximálně „agresivní časový plán“, který ale nebude mít dostatečnou důvěryhodnost. K tomu Jewsikow dodal, že hodnotu Tesly odhaduje i na základě diskontování očekávaného toku hotovosti a tato metoda vede k odhadům, které se pohybují kolem 150 dolarů za akcii. Nemůže ale Tesle pomoci plán na zavedení vyšších cel na čínské elektromobily dovážené do USA?



Analytik na uvedenou otázku odpověděl, že ano. On sám se však nikdy nedomníval, že by automobilky jako BYD měly někdy na americkém trhu silnější pozici. I proto, že obě hlavní politické strany mají proti takovému vývoji silné výhrady. Přesto však se dá očekávat, že konkurence Tesly bude sílit, a to kvůli automobilkám, jako je Rivian, ale i tradičním výrobcům automobilů. Ti by podle experta měli být postupně schopni přicházet na trh s levnějšími vozy, na slibné cestě je v tomto ohledu například Kia a Huyndai.



O Tesle na CNBC hovořil i Tom Narayan z RBC Capital, podle kterého je nyní příliš velká pozornost věnována pozitivnímu překvapení na straně prodejů. Mezi hlavní témata přitom patří autonomní řízení a robotaxíky. Hodnotu akcií pramenící z této oblasti pak odhaduje na základě predikcí vývoje celého trhu, pravděpodobného podílu Tesly na něm a pravděpodobného vývoje cen.



Analytik podle svých slov používá velmi konzervativní odhady, včetně toho, že do této oblasti budou expandovat i společnosti jako Uber. Podle něj tak může nakonec mít asi 20% podíl na trhu. Narayan tedy míní, že trh s robotaxíky dosáhne „obrovských“ rozměrů a celosvětově z něj získá podíl dosahující hodnoty 400 miliard dolarů. U akcie pak podle něj nyní dochází k obratu v sentimentu, a to pozitivním směrem.



Zdroj: CNBC