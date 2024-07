Zisky Tesly ve čtvrtletí klesl o 45 procent, tržby však překvapivě vzrostly

Americkému výrobci elektromobilů klesl ve druhém čtvrtletí čistý zisk o 45 procent na 1,48 miliardy USD (34,6 miliardy Kč). Firma zaznamenala výrazný pokles již druhé čtvrtletí za sebou. Tržby však překvapivě vzrostly. Vyplývá to z dnešního prohlášení.



Tržby se zvýšily o dvě procenta na 25,5 miliardy USD. Analytici dotazovaní agenturou LSEG v průměru očekávali tržby 24,77 miliardy USD. K růstu však přispěl především rostoucí obchod s energií a skladováním elektřiny, kde se tržby zdvojnásobily na tři miliardy USD. V oblasti automobilů tržby klesly o sedm procent na zhruba 19,9 miliardy USD.



Tesla pociťuje dopad ochlazení trhu, posílení konkurence a nedostatek cenově dostupných nových modelů. Ve druhém čtvrtletí dodávky vozů klesly o téměř pět procent na 443.956, navzdory snížení cen a nízkoúročenému financování. Analytici však čekali prudší pokles dodávek. Odbyt elektromobilů se snížil již druhé čtvrtletí za sebou.



"Plány na nová vozidla, včetně cenově dostupnějších modelů, zůstávají na dobré cestě k zahájení výroby v první polovině roku 2025," uvedla v prohlášení. Zopakovala také, že snížení nákladů na nová vozidla bude menší, než čekala.



Výnosy z regulačních kreditů, které nakupují ostatní výrobci automobilů, kteří nejsou schopni splnit vládní emisní cíle, činily za čtvrtletí 890 milionů USD. To je dvojnásobek částky, kterou automobilka získala ve většině předchozích čtvrtletích.



Tesla se snaží urychlit vývoj svých samořídících technologií a robotaxi. Investuje také miliardy do čipů na trénování modelů umělé inteligence, uvedla agentura Reuters.