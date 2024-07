Čínská dluhopisová mánie trhá rekordy a připravuje se na střet s PBOC

Rallye čínských dluhopisů dosáhla nebývalé úrovně, což investory přimělo k otázce, zda se centrální banka konečně rozhodne vytlačit spekulanty, nebo nechá trh rozběhnout, aby pomohla ekonomice.



Výnosy státních dluhopisů se propadly na nová rekordní minima, protože investoři otlučení klesajícími akciemi, klesajícími cenami nemovitostí a nevábnými úrokovými sazbami z vkladů utíkají k nejbezpečnějším aktivům, která Čína nabízí. Referenční desetiletý výnos se nachází pod úrovní, která byla zaznamenána před dvěma desetiletími, a na úrovni 2,14 % se nachází hluboko pod úrovní, kde obchodníci očekávali oficiální intervenci.



Úřady jsou již několik měsíců rozpolcené: Zatímco ekonomika je připravena na nižší výpůjční náklady, které by pomohly zvýšit poptávku, nemusí být schopna zvládnout divoké výkyvy na trhu, které by mohlo způsobit prasknutí bubliny poháněné likviditou. Až do minulého týdne se zdálo, že Čínská lidová banka je připravena zasáhnout a prodávat dluhopisy, než nečekaně přešla ke stimulaci ekonomiky snížením úrokových sazeb.



Také investoři jsou rozpolceni, někteří považují oficiální kroky za pravděpodobné a jiní poukazují na pádné fundamentální důvody pro pokračování růstu dluhopisů.



„Je možné, že PBOC začne intervenovat prostřednictvím prodeje dluhopisů, pokud bude rally pokračovat příliš daleko a příliš rychle,“ uvedl Lynn Song, hlavní ekonom pro Velkou Čínu v ING Bank. Přesto „čínské dluhopisy mohou v nejbližší době nadále zaznamenávat určitou nákupní poptávku, protože investoři budou nadále hledat bezpečné zdroje výnosu“.

Zdroj: Bloomberg

Myšlenka nákupu a prodeje dluhopisů ze strany PBOC jako potenciálního nástroje se dostala do povědomí trhu prostřednictvím starého projevu prezidenta Si Ťin-pchinga, ačkoli tyto operace jsou vnímány také jako dlouhodobější plán pro lepší řízení likvidity ve finančním systému.



Začátkem tohoto měsíce PBOC uvedla, že má připraveny „stovky miliard“ jüanů státních dluhopisů, které má k dispozici prostřednictvím dohod s věřiteli. To naznačovalo, že zvažuje prodej těchto dluhopisů, aby ochladila rally.



To však neznamená, že PBOC bude jednat tak drasticky, aby ještě více poškodila ekonomiku, která je již tak pod tlakem. Ve skutečnosti analytici tvrdí, že další snížení sazeb může být za rohem, pokud bude růst Číny nadále neuspokojivý.



„Prostředí nízkých úroků by mělo v nejbližší době pomoci zmírnit rizika spojená se sektorem nemovitostí a místním dluhem,“ uvedla Serena Zhou, hlavní ekonomka pro Čínu ve společnosti Mizuho Securities Asia Ltd. „PBOC samozřejmě může dluhopisy prodávat nakrátko, aby ochladila dluhopisovou rallye. Otázkou je, zda by to PBOC měla udělat nyní. Nemyslím si, že je to nejvyšší priorita.“



Dalším důvodem, proč PBOC zatím nekoná, může být relativní stabilita jüanu. Řízená měna se za poslední měsíc změnila jen málo, a to navzdory zvýšené volatilitě na globálním devizovém trhu.

Nejvyšší představitelé vládnoucí komunistické strany se v úterý zavázali, že ve vhodnou dobu zavedou řadu nových opatření na podporu růstu, uvedla oficiální tisková agentura Xinhua. Takzvané zasedání politbyra vyzvalo k rychlejšímu využití výnosů získaných ze zvláštního prodeje dluhopisů.



Středeční zveřejnění údajů o čínském zpracovatelském průmyslu může napovědět, zda přijde další uvolnění.



Výnosy nejaktivněji obchodovaných desetiletých státních dluhopisů v úterý klesly sedmou seanci v řadě, zatímco futures kontrakty vystoupaly na nové rekordní maximum. Podle Songa z ING může výnos otestovat 2 %, pokud PBOC dále sníží sazby.



„PBOC je proti trhům,“ řekla Louise Loo, ekonomka pro Čínu z Oxford Economics v Singapuru. „Zdá se, že právě teď se politický kalkul vychyluje směrem ke stabilizaci zpomalení růstu na pevnině, takže sazby musely klesnout, protože to je nejrychlejší způsob, jak zastavit pokles.“

Zdroj: Bloomberg