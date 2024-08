Reuters: Výrobce cukrovinek Mars chce za 30 miliard USD převzít firmu Kellanova

Americký výrobce cukrovinek Mars, mezi jehož značky patří například Snickers nebo M&M, chce za téměř 30 miliard USD (687,4 miliardy Kč) převzít firmu Kellanova. Té patří značky jako Pringles nebo Cheez-It. S odvoláním na informované zdroje to dnes uvedla agentura Reuters. Dohoda by oficiálně mohla být oznámena ještě dnes.



Mars nabízí za každou akcii firmy Kellanova 83,50 USD. V úterý akcie uzavřely na ceně 74,5 USD. Mars ani Kellanova na žádost agentury Reuters o vyjádření bezprostředně nereagovaly.



Kellanova se loni oddělila od výrobce cereálií . Vlastní také značky Pop-Tarts, Eggo a MorningStar Farms a některé cereálie a nudle.



Mars je rodinným podnikem a kromě cukrovinek a lehkého občerstvení prodává i potravinářské výrobky, jako je rýže Ben's Original. Má také významné podnikání v oblasti krmiv pro domácí zvířata.



Případná transakce by pro Mars byla dosud největší. Překonala by převzetí firmy Wrigley v roce 2008 za 23 miliard USD.



V odvětví balených potravin se v poslední době uskutečnila řada transakcí. Firmy se snaží zvýšit svůj rozsah, aby zvládly dopady růstu cen a zájmu o léky na hubnutí, který snižuje poptávku.