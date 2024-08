Zisk největší švýcarské banky UBS ve druhém čtvrtletí překonal očekávání

Největší švýcarská banka vykázala ve druhém čtvrtletí čistý zisk 1,14 miliardy USD (26,1 miliardy Kč). Jsou to první výsledky od květnového dokončení převzetí konkurenční banky Credit Suisse, nelze je tedy úplně srovnávat. o svém hospodaření dnes informovala v tiskové zprávě. Výsledky překonaly očekávání analytiků, kteří podle agentury Reuters očekávali zisk 528 milionů USD.



Loni ve druhém čtvrtletí zisk činil téměř 29 miliard USD. Stál za ním ale obrovský jednorázový zisk, který byl odrazem toho, jak byly náklady na akvizici hluboko pod hodnotou Credit Suisse. Poté vykázala dvě čtvrtletí za sebou ztrátu kvůli nákladům na začlenění svého bývalého konkurenta do svých aktivit. Výnosy ve druhém čtvrtletí stouply na 11,9 miliardy USD z 9,5 miliardy USD ve stejném období loni.



UBS získala svého dlouholetého rivala Credit Suisse loni v rámci záchranné akce. Tu zorganizovaly švýcarské úřady, když se Credit Suisse po řadě finančních neúspěchů a skandálů dostala do tak vážných problémů, že začala ohrožovat stabilitu globálního finančního systému.



Generální ředitel Sergio Ermotti uvedl, že výsledky za šest měsíců letošního roku odrážejí významný pokrok, kterého se podařilo bance dosáhnout od dokončení akvizice Credite Suisse. je podle něj připravena vrátit se na úroveň ziskovosti, kterou měla, než byla požádána, aby zasáhla a stabilizovala Credit Suisse. Za šest měsíců čistý zisk činil 2,89 miliardy USD.



Banka zároveň varovala, že makroekonomický výhled je nejistý kvůli pokračujícím konfliktům, geopolitickému napětí a nadcházejícím volbám v USA. Očekává, že v dohledné době budou tyto nejistoty přetrvávat a zřejmě způsobí větší nestabilitu na trhu než v první polovině roku.