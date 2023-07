Reuters: Draslovka zjišťuje zájem bank o vedení jejího vstupu na burzu

Česká chemická společnost Draslovka, která je největším světovým výrobcem kyanidu sodného, zjišťuje zájem bank o vedení jejího možného vstupu na burzu v příštím roce. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na tři zdroje obeznámené se záležitostí. Skupina podle těchto zdrojů vybírá upisovatele pro primární veřejnou nabídku. Plány jsou však zatím v počáteční fázi a není jisté, že se uskuteční. Vyjádření firmy se ČTK snaží získat.



"Jak bylo dříve zveřejněno, strategie mezinárodního růstu Draslovky vyžaduje kapitál a primární nabídka akcií je zvažována jako jedna z možností," citovala agentura Reuters mluvčího společnosti. Dodal, že firma jedná se svými finančními poradci.



Šéf Draslovky Pavel Brůžek v červnu Reuters řekl, že společnost spolupracuje s bankou na získání nového investora, který by firmě zajistil dodatečné finance a stanovil její ocenění před vstupem na burzu.



Podle jednoho ze zdrojů firma souběžně s přípravami na primární nabídku pokračuje v plánu navýšení kapitálu. Se vstupem na burzu zatím nespěchá. Podle dalšího zdroje se také ještě nerozhodla, na které burze primární nabídku uskuteční. Existuje tak možnost, že akcie uvede na burzu v zahraničí, včetně Londýna.



Zdroje zatím odmítly uvést možné ocenění firmy s odůvodněním, že je ještě brzy. Jeden z nich naznačil, že v době uvedení na burzu by hodnota mohla být v miliardách dolarů.



Draslovka Holding je soukromá holdingová společnost se sídlem v Česku, která se zabývá výrobou speciálních chemických látek a vlastními výrobními technologiemi. Má více než 100 let zkušeností s výrobou kyanovodíku a specializuje se na jeho produkci v plně syntetické a vysoce čištěné kapalné podobě. Produkt pak dále zpracovává pro použití v oborech od těžebního průmyslu po zemědělství.



Skupinu ovládá česká firma BPD Partners a Brůžkova rodina. Loni prodala prioritní akcie za 150 milionů USD (3,3 miliardy Kč) americkému fondu Oaktree Capital Management.



Společnost také uskutečnila řadu akvizic ve snaze diverzifikovat své podnikání a učinit ho ekologičtějším. Akvizice zvýšily loni tržby firmy o více než 286 procent na 468 milionů USD. Tento prudký růst se však okamžitě neprojevil v očištěném hrubém provozní zisku (EBITDA), který klesl o 13 procent na 77 milionů USD. Cílem firmy je zvýšit v příštích pěti letech EBITDA na zhruba 400 milionů USD.