Řetězec Casino se v zásadě dohodl s částí věřitelů na nabídce Křetínského

Zadlužený francouzský řetězec supermarketů Casino se dohodl se svými hlavními věřiteli na restrukturalizaci, aby se vyhnul bankrotu. Firma to dnes uvedla na svém webu. Dala tak přednost nabídce, kterou jí předložil český miliardář Daniel Křetínský a jeho obchodní partner Marc Ladreit de Lacharriere za podpory britského fondu Attestor. Ti firmě navrhli, že jí zajistí čerstvý kapitál.



"Uzavřená dohoda umožní posílit kapitálovou strukturu společnosti Casino a zároveň zahájit restrukturalizaci této firmy," řekl ČTK bez dalších podrobností mluvčí Křetínského Daniel Častvaj.



Předběžná dohoda předpokládá podpis závazné smlouvy v září. Trio investorů vloží do firmy 1,2 miliardy eur (zhruba 29 miliard Kč). Restrukturalizace dluhu Casina se pak musí podle dohodnutých podmínek uskutečnit v prvním čtvrtletí roku 2024.



Křetínský a Ladreit de Lacharriere spolu s fondem Attestor vyjádřili podle agentury AFP spokojenost, že se podařilo "shromáždil podporu věřitelů – klíčových a bankovních partnerů". Firma podle nich bude díky snížení zadlužení "schopna plně využít svých mnoha aktiv, kvality svých lokalit a nasazení svých týmů," stojí v dnešní tiskové zprávě tria kandidátů na převzetí Casina.



S tím bude pomáhat nový generální ředitel Philippe Palazzi, který je bývalým jednatelem německého řetězce Metro, jehož je Křetínský hlavním akcionářem. Cílem je mimo jiné zachovat ústředí Casina v Saint-Étienne a zachovat současný počet zaměstnanců.



Casino "je pozoruhodná skupina, jejíž provozní dokonalost a duch inovace nemají obdoby. Nastal čas obnovit průlom a růst," cituje tisková zpráva podle AFP Křetínského.



Záchranný plán Křetínského ukončí 30 let vlády generálního ředitele Casina a většinového akcionáře Jeana-Charlese Naouriho. A to v době, kdy se tradiční francouzský maloobchodní sektor přizpůsobuje vzestupu e-commerce a řetězců supermarketů s agresivní slevovou politikou, uvedla agentura Reuters.



Casino je šestým největším řetězec supermarketů ve Francii, firma ale ztrácela podíl na trhu a pokles tržeb ji přivedl na pokraj bankrotu. Ve čtvrtek firma oznámila, že čistá ztráta v pololetí vzrostla na 2,231 miliardy eur z 259 milionů eur před rokem, zejména kvůli odpisům hodnoty aktiv. Na provozní výsledky podniku měl negativní dopad pokles prodeje a snižování cen v jeho francouzských obchodech. Aktivity firmy ve Francii vykázaly v pololetí provozní ztrátu 299 milionů eur.



Francouzská vláda se obává propouštění v řetězci. Na konci loňského roku měla skupina v zemi přibližně 50.000 zaměstnanců, po celém světě zaměstnává kolem 200.000 lidí.



Křetínský, který ve Francii studoval a francouzsky plynně hovoří, se v zemi už významně angažuje v energetice. Má podíly také například v novinové společnosti Le Monde a v televizní skupině TF1. Jeho firma Czech Media Invest (CMI) v dubnu také oznámila, že kupuje od mediální společnosti Vivendi francouzské vydavatelství Editis.



Akcie Casina na začátku dnešního obchodování na burze v Paříži ztrácely až 20 procent, než pokles zmírnily. Dohoda totiž předpokládá, že podíly současných akcionářů se výrazně naředí, čímž prudce klesne i jejich hodnota.