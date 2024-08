Akcie Adyen (+6 %) rostou s tržbami i zákazníky. Zpracovatel online plateb si žehlí reputaci u investorů

Čisté výnosy Adyenu překonaly v první polovině roku odhady. Firma získává nové zákazníky a ti stávající zpracovali prostřednictvím této nizozemské platební společnosti více transakcí. Akcie v Amsterdamu rostou o zhruba 6 %.



Společnost Adyen, která zpracovává platby za elektronické obchodování pro velké podniky i prostřednictvím terminálů v kamenných obchodech, uvedla, že její čisté výnosy za první pololetí vzrostly o 24 % oproti předchozímu roku na 913,4 milionu EUR. To je srovnatelné s průměrným odhadem 908,9 milionu EUR v průzkumu agentury Bloomberg mezi analytiky. Zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací v prvním pololetí vzrostl o 32 % na 423,1 milionu EUR, což překonalo odhady.





"Diverzifikujeme napříč vertikálami a regiony," řekl v rozhovoru finanční ředitel Adyen Ethan Tandowsky. Společnost se snažila získat důvěru investorů poté, co vyšší cenová konkurence na jejím klíčovém severoamerickém trhu vedla v loňském roce k rekordnímu zpomalení růstu výnosů. Adyen odhalil nové cíle a začal nabízet čtvrtletní aktualizace obchodování, aby zlepšil sentiment, ale pomalejší tempo růstu dominovalo obavám.



V prvním čtvrtletí byli investoři zklamáni poklesem sazby, kterou společnost účtuje obchodníkům za zpracování každé transakce na 14,7 bazických bodů za první polovinu roku ve srovnání s průměrným odhadem 14,8 bazických bodů. Společnost má model odstupňovaných cen, ve kterém čím více objemů pro obchodníka zpracuje, tím nižší účtuje poplatky. V dubnu společnost Adyen uvedla, že poté, co rozšířila své služby u svých největších obchodníků, bylo „přirozeným výsledkem“, že zpracovaný objem transakcí překonal růst tržeb.



Společnost Adyen, která začínala s luxusními a menšími maloobchodníky přidala v minulém roce také velké maloobchodníky a pohostinské firmy, řekl Tandowsky. "V tomto pololetí bylo pohostinství naší nejrychleji rostoucí vertikálou," řekl. Adyen během tohoto období oznámil partnerství s italskou módní skupinou , australským maloobchodním prodejcem krásy Mecca, společností Decathlon se sportovním zbožím v Hong Kongu. Nejrychleji rostoucím regionem byla Severní Amerika, kde jako zákazníky pro e-commerce a platby v obchodech získal společnosti Scheels, Crate & Barrel, CB2, Pet Supplies Plus.



Společnost potvrdila předchozí výhled, že do roku 2026 bude každý rok zvyšovat čisté výnosy o „nižší dvacítky a vyšší dvacítky“ procent. Také oznámila, že rozšířila zpracování plateb o Indii a plánuje v této zemi vybudovat technologické centrum.



(Zdroj: Bloomberg, Reuters)