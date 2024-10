Reuters: Změna očekávaného vývoje sazeb po silných údajích o zaměstnanosti v USA může otřást trhy

Dozvuky prudkého nárůstu počtu pracovních míst v USA by mohly ohrozit sázky na klesající úrokové sazby a mohly by podnítit investory k radikální změně názoru na to, jak moc bude Fed snižovat výpůjční náklady v následujících měsících.



Právě očekávání prudkého snížení sazeb podnítilo v posledních měsících sázky na vše od rostoucích státních dluhopisů až po slabší dolar. A Fed navíc minulý měsíc provedl snížení o 50 bazických bodů, což tento názor dočasně potvrdilo. Ale po páteční zprávě o trhu práce je už trajektorie sazeb méně jistá. Ukázala, že americká ekonomika vytvořila o více než 100 000 pracovních míst více, než se minulý měsíc očekávalo. To naznačuje, že je v tomto roce nutné méně větších škrtů, a to zvyšuje pravděpodobnost obratu na mnoha sázkách na nižší sazby.

Futures navázané na sazby Fedu v pátek ukázaly, že obchodníci vyloučili další snížení o 50 bazických bodů na listopadovém zasedání centrální banky, přičemž tržní ceny ve čtvrtek odrážely více než 30% šanci na takové snížení, uvedl CME FedWatch. Zde je několik zákoutí trhu, které by mohly být ovlivněny přehodnocením sazeb.

Odraz dolaru



Čisté sázky na slabší dolar činily minulý týden na futures trzích 12,91 miliardy dolarů, což je nejvyšší úroveň za zhruba rok, jak ukázala data Commodity Futures Trading Commission poté, co dolar zaznamenal nejhorší čtvrtletí za téměř dva roky. Dolar ale v pátek vystřelil vůči koši měn na sedmitýdenní maximum a před sebou může mít další zisky, pokud budou medvědí investoři nuceni své sázky odložit.





"Dolaroví medvědi byli v tomto týdnu nepochybně předčasní a nyní trpí následky," uvedl Karl Schamotta, hlavní tržní stratég platební společnosti Corpay v Torontu.



Otočka na dluhopisech



Sázky na silnější ekonomiku, než se očekávalo, by také mohly urychlit nedávné oživení na výnosech státních dluhopisů. Výnosy 10letého amerického dluhopisu, které se pohybují inverzně k cenám dluhopisů, dosáhly v září 15měsíčního minima 3,6 %. To se ale v posledních dnech otočilo. Výnosy po pátečních datech dosáhly 3,985 %, což je nejvyšší úroveň za zhruba dva měsíce.





Zhiwei Ren, portfolio manažer společnosti Penn Mutual Asset Management, uvedl, že zpráva o pracovních místech byla velkým překvapením, které bylo v rozporu s „konsensem a davovými obchody“ na trhu státních dluhopisů, které s předpokládaným dalším poklesem sazeb sázely na růst cen dluhopisů.



Poptávka po zahedgování



Očekávání silné ekonomiky by podle Charlieho McElligotta, generálního ředitele strategie křížových aktiv ve společnosti , mohlo také změnit zaměření investorů z opcí jako hedge na nahánění dalších zisků na akciovém trhu, což by mohlo podnítit další růst indexu S&P 500. Nahánění růstu "by mohlo docela racionálně fungovat jako palivo pro 6 000 a více bodů," napsal. To by znamenalo zisk asi 4 %.



Ale na opčních trzích zůstal ukazatel relativní poptávky po ochraně proti poklesu oproti spekulacím na růst vyšší poté, co při srpnovém výprodeji akcií dosáhl nejvyšších úrovní roku, i když se index S&P 500 zotavil. Tento akciový index v pátek vzrostl o 0,9 % a skončil na 5 751,07 bodech, blízko nového maxima.





Vyrovnávací silou však může být v krátkodobém horizontu příliš prudký nárůst výnosů, který by mohl otupit přitažlivost akcií ve srovnání s dluhopisy, uvedl v páteční poznámce Jeffrey Schulze, vedoucí ekonomické a tržní strategie společnosti u ClearBridge Investments. Výnos 10letého dluhopisu je stále asi o 100 bazických bodů nižší než před rokem. "Nicméně tato data by obecně měla být na střednědobém horizontu pozitivní pro riziková aktiva, zejména pro americké akcie, protože očekávání ohledně ekonomického růstu by se po dnešním zveřejnění měla zlepšit," dodal.



Konec utilit?



Investoři také možná budou muset přehodnotit sázky na některé akciové sektory, které se s poklesem výnosů dluhopisů dostaly do obliby. Mezi ně patří akcie vyplácející vysoké dividendy v sektorech, které si získaly oblibu u investorů, když výnosy klesaly. Jednou takovou oblastí je sektor utilit z indexu S&P 500, který meziročně vzrostl o 28 % ve srovnání s 20,6% ziskem na S&P 500.





"Ekonomika nemusí mít takové problémy, jak se lidé obávali, a možná nebude potřebovat takto velká snížení sazeb, která podnítila zájem o výnosnější oblasti trhu," řekl Robert Pavlík, senior portfolio manažer společnosti Dakota Wealth.



